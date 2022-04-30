NN Hayat ve Emeklilik, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte

“Önce Sen” Farkındalık Hareketi’ni başlattı



NN, “Önce Sen” Farkındalık Hareketi ile meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor!

NN Hayat ve Emeklilik, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte “Önce Sen” Farkındalık Hareketi’ni başlattı. Proje ile kadınların başta meme kanseri olmak üzere kadın kanserleri konusunda bilinçlendirilmesi sağlanırken; onlara kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak gerektiğinde ücretsiz psikososyal destek verilmesi amaçlanıyor. Halihazırda Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen projenin ilk adımları Denizli, Adana ve İstanbul’da atıldı. Hedef 2022 yılı içinde toplam 5 şehirde 1000 kadına ulaşmak.

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group’un bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir çalışmaya imza attı. Toplum yatırımı projelerinde önemli hedefleri olan NN Hayat ve Emeklilik, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte “Önce Sen” Farkındalık Hareketi başlattı. Proje ile kadınların başta meme kanseri olmak üzere kadın sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanırken; onlara kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak gerektiğinde ücretsiz psikososyal destek verilmesi amaçlanıyor.

“Önce Sen” Farkındalık Hareketi ile 3 şehirde tam 564 kadına ulaşıldı!

“Önce Sen” Farkındalık Hareketi kapsamında ilk olarak Denizli, Adana ve İstanbul’da kadınlarla bir araya gelindi. Ziyaret edilen 3şehirde 564 kadın ile farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Bu eğitimler sonunda kadınların KETEM’lerde taramaları yapıldı. Teşhis konulan kadınlara ücretsiz psikososyal destek de verilen proje kapsamında 5 şehirde 1000 kadına ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı