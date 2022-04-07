NN Hayat ve Emeklilik Müşteri İletişim Merkezi çalışanlarının kariyerlerini destekliyor

NN’den Müşteri İletişim Merkezi çalışanlarına kariyer gelişim programı



NN Hayat ve Emeklilik Müşteri İletişim Merkezi’nde görev alan çalışanların kariyer hedefleri ve ilgi alanları çerçevesinde, onların gelişimlerini destekleyecek bir gelişim programı başlattı.

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, sahip olduğu Önemseriz, Şeffafız, Sözümüzü Tutarız değerlerini hem müşterileri hem de çalışanları için yaşatmaya devam ediyor. NN Hayat ve Emeklilik bu doğrultuda, Müşteri İletişim Merkezi’nde görev alan çalışanların kariyer hedefleri ve ilgi alanları çerçevesinde onların gelişimlerini destekleyecek bir gelişim programı başlattı.

Farklı departmanlarda çalışma fırsatı

Nisan itibariyle başlayan ve 4 ay boyunca devam edecek olan program kapsamında, Müşteri İletişim Merkezi çalışanları kendileri için planlanmış günlerde farklı deneyimler kazanmak, gelişimlerini artırmak için farklı sorumluluklar üstlenecek. Çalışanlar program kapsamında üstlenecekleri sorumluluklar ile ilgili olarak bir eğitim sürecinden geçecek ve ardından çalışmaya başlayacaklar. Bu program ile çalışanlar 2 departmana bağlı 7 farklı birimden birinde çalışma fırsatı yakalamış olacaklar. Programın sonunda çalışanlar, diğer departmanlardaki iş süreçlerini öğrenmiş, farklı fonksiyonlardaki uygulamaları, yöntemleri ve araçları tecrübe etmiş olacaklar.

‘Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz’

NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, “Müşterilerimizin mutluluğu kadar çalışanlarımızın da kendilerini mutlu ve güvende hissetmelerine odaklanıyoruz. Bu süreçte ekibimize yatırım yapmaya devam ediyor, onların mevcut işlerini daha iyi yapabilmeleri ve yetkinliklerini artırmaları için çeşitli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Müşteri İletişim Merkezi çalışanlarına yönelik başlattığımız kariyer programı kapsamında, onların farklı departmanlarda da deneyim kazanmalarını sağlamak, gelişimlerini desteklemek, gerektiğinde kariyerleri için yeni bir basamak oluşturmak en büyük hedeflerimiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı