Nobu İstanbul 1 Temmuz’da kapılarını açıyor

Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu, İstanbul’da konuklarını ağırlamaya başlıyor. Ünlü oyuncu Robert De Niro ve Şef Nobu Matsuhisa’nın ortağı olduğu Nobu Restaurant, lüksün eşsiz Boğaz görüntüsüyle buluştuğu lokasyonu ile kentin yeni buluşma noktası oluyor.

New York’tan dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant, 1 Temmuz’da İstanbul’da kapılarını açıyor. İki başka katta, 80 kişilik terası ve toplam 200 kişilik kapasitesiyle, eşsiz bir tecrübe yaşatacak olan Nobu İstanbul konuklarını hem The Ritz-Carlton, Istanbul hem de Süzer Plaza olmak üzere iki farklı girişten kabul edecek.

Nobu İstanbul menüsünde lokal ayrıntılar

Nobu İstanbul’un menüsü, Nobu restoranlarının titizliğiyle Kurumsal Şefi Hervé Courtot tarafından hazırlandı. Nobu klasiklerinin yanı sıra lokal ayrıntılarla harmanlanmış yeni tatlar da Nobu İstanbul menüsüne dahil edildi. Nobu müdavimleri; Yellowtail Jalapeno, New Style Sashimi, Black Cod Miso, Rock Shrimp Tempura üzere Nobu imza lezzetlerini Nobu İstanbul’da deneyimleme fırsatı bulacak

Dekorasyon, müzik ve aydınlatmada ayrıntılar öne çıkıyor

Her bir ayrıntının üzerinde incelikle çalışılan Nobu İstanbul, iç dekorasyonuyla da konuklarını büyülemeye hazırlanıyor. Mimar Sévèrine Tatangelo tarafından hazırlanan ve Boğaz’ın turkuaz, yeşil tonlarına atıfta bulunan Nobu İstanbul’un iç dekorasyonunda bu tonlar öne çıkıyor. Panoramik İstanbul Boğazı görünümüne sahip Nobu İstanbul, tüm atmosferde olduğu üzere müzik konusunda da konuklarına farklı ve keyifli tecrübeler yaşatmayı arzuluyor. Akustiği ve ışıklar ortasındaki uzaklıklar dahi özel olarak hesaplanan Nobu, İstanbul’un gücünü ve tarzını yansıtıyor.

Uzakdoğu lezzetleri, hizmeti, müziği, atmosferi ile Nobu İstanbul tüm Nobu tecrübelerini soft opening akabinde küresel standartta yaşatmaya başlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı