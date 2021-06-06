Diş eti kanaması sağlık sorunu habercisi olabilir

Diş eti kanaması sağlık sorunu habercisi olabilir

 Diş eti kanaması en yaygın formda diş fırçalama esnasında kan görülmesi halinde fark edilir. Bunun yanı s
Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 6 Haziran 2021 26 Görüntüleme

NovaWind A.Ş, Marchenkovskaya Rüzgâr Çiftliği’ndeki 48 rüzgar türbininin montajını tamamladı

NovaWind A.Ş, Marchenkovskaya Rüzgâr Çiftliği’ndeki 48 rüzgar türbininin montajını tamamladı

Rusya Devlet Atom Gücü Kurumu Rosatom’un iştiraki NovaWind A.Ş., Rusya’nın Rostov bölgesinde inşa edilen Marchenkovskaya Rüzgâr Çiftliği’ndeki 48 denemenin montajını bitirdi.

Alanda türbinlerinin yanı sıra trafo denetim inşaatına ait kurum merkezi tamam. yanında, 35 kV’luk kablo ve fiber optik sistem sınırlarının döşenmesi ile, 110V’luk trafo merkezinin ve tanışma çalışmaları da sona erdi.

Hususla ilgili açıklama yapan NovaWind A.Ş. Rüzgâr Çiftliği Hayat Döngüsü İdaresinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Andrey Nesteruk, hala Stavropol Krai ve Rostov üçindeki 3 farklı alanda rüzgâr çiftliği oluşturma belirterek “Marchenkovskaya, Rosatom’un Rostov bölgesinde inşaatının son evresine gelinen birinci rüzgârlığı. Alanda çalıştırma ve montaj çalışmaları ile tedariki hazırlıkları ve çiftliğin hazırlıklarına yönelik uygulamalara devam ediyor” diye konuştu.

Kuruluşu 120 MW olacak olan çiftlikte önümüzdeki 402 GW üzerinde elektrik olacak planlanıyor. Her biri 2,5 MW kapasiteli 48 motor türbininin yer çift yatırım 16 milyar Rublenin üzerinde.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet