Novo Nordisk hayatın her anında çalışanlarının yanında

Novo Nordisk, yaklaşık 100 yıldır odaklandığı tedavi alanlarında “insan hayatını iyileştirmek” mottosuyla sonsuz fırsatlar üretmeye kendini adamış, bu misyonunu gerçekleştirirken en değerli motivasyonunu ve gücünü insan kaynağından alan bir vakıf şirketidir.

Babalar günü haftasında Novo Nordisk çalışanlarına memnunluklarını daha da artıracak büyük bir müjde verdi.

Novo Nordisk Türkiye, ‘En özel anlar Sen yanındayken Güzel’ sloganından yola çıkarak Haziran 2021 tarihi itibariyle sekiz haftalık fiyatlı babalık müsaadesi projesini hayata geçirdiğini çalışanlarıyla paylaştı.

Bu proje ile yasal babalık müsaadesine ek olarak baba olan çalışanlar çocuklarının birinci yılında sekiz haftalık fiyatlı müsaade hakkını kullanabilecekler.

Novo Nordisk Türkiye Kıdemli İnsan Kaynakları Yöneticisi Kutay Kavukçu,’’ Novo Nordisk Türkiye’de çeşitlilik ve kapsayıcılık yıllardır en kıymetli odak noktalarımızdan biri. Bu nedenle varlıklarıyla bizlerin ilham kaynağı ve rol modelleri olan babalarımızın ebeveynlik rolünün eşleriyle birlikte, çocuklarının en özel ve hoş anlarını bir arada yaşayabilmeleri ve pek çok birincisi paylaşabilmeleri ismine Babalık Müsaadesi uygulamasını gerçekleştirdik. Çocuklarımız, geleceğimiz ve bizlerin en değerli hazinesi, onlarla geçireceğimiz her saniye çok değerli. Novo Nordisk Türkiye olarak bu değerli anların doyasıya yaşanması için tüm çalışanlarımız ve ailelerinin her vakit yanındayız…’’

Çalışanlarının fizikî ve zihinsel sıhhatini koruyabilmek ve arttırabilmek ismine düzenlediği aktiviteler ve yaptığı iş birlikleriyle her vakit çalışanlarının yanında olduğunu hissettiren Novo Nordisk İnsan Kaynakları Departmanı, küresel olarak düzenlenen “Novohealth’’ haftasını Türkiye ofisinde de coşkuyla kutladı.

Profesyonel eğitmenlerin iştirakiyle gerçekleşen ve hafta boyunca süren etkinlikler ağır iştirakle çalışanlara tam manasıyla fizikî ve zihinsel yeterli olma fırsatı sundu.

Novo Health Haftası’nda konuttan yapılabilecek etkinlikler düzenlendi

Bilhassa pandemi sonrası artan ve tüm dünyayı tesiri altına stress insanların hayat sistemlerini de derinden etkiledi. Pandemi ile birlikte konutta kalma ve konuttan çalışma da hareket etmeyi kısıtladı. Novo Nordisk, pandemi devrinde çalışanları için Novohealth haftası aktifliği düzenledi.

Novo Nordisk, bu kapsamda, bir hafta boyunca çalışanlarının meskenden ve ekran karşısında katılabilecekleri etkinlikler düzenledi. Hayatları uygunlaştırmak mottosuyla hareket eden Novo Nordisk, pandemi sürecinde de çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmayı hedefledi. Novo Nordisk, Novohealth haftası aktifleri kapsamında “Nefes Teknikleri ve Meditasyon”, ‘‘Sağlıklı Beslenme’’, “Sandalye Yogası” ve “Evde Yapılabilecek Egzersizler” programlarını düzenledi.

Etkinlikler Novo Nordisk Türkiye çalışanları tarafından büyük ilgi gördü.

Novo Nordisk Türkiye Kıdemli İnsan Kaynakları Yöneticisi Kutay Kavukçu, “Bildiğiniz üzere tüm dünya 2019 yılının sonunda hayatımıza giren Covid-19 ile uğraş halinde. Bu periyotta hepimiz meskenlere kapandık. Artık konuttan çalışıyor, tüm işlerimizi meskenden yürütüyoruz. Bu durum gerek toplumsal gerekse fizikî manada bir durağanlığı da beraberinde getirdi. Masa başında hareketsiz kalan çalışanlarımız ve aileleri için konutta rahatlıkla yapabilecekleri antrenmanları içeren etkinlikler düzenleyerek bu aktiviteleri hayatlarının bir kesimi haline getirmelerini amaçlıyoruz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı