Novo Nordisk hayatın her anında çalışanlarının yanında

Bilhassa pandemi sonrası artan ve tüm dünyayı tesiri altına gerilim insanların hayat tertiplerini de derinden etkiledi. Pandemi ile birlikte meskende kalma ve meskenden çalışma da hareket etmeyi kısıtladı. Novo Nordisk, pandemi periyodunda çalışanları için Novohealth haftası aktifliği düzenledi.

Novo Nordisk, bu kapsamda, 1 hafta boyunca çalışanlarının meskenden ve ekran karşısında katılabilecekleri etkinlikler düzenledi. Hayatları uygunlaştırmak mottosuyla hareket eden Novo Nordisk, pandemi sürecinde de çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmayı hedefledi. Novo Nordisk, Novohealth haftası faalleri kapsamında “Nefes Teknikleri ve Meditasyon”, ‘‘Sağlıklı Beslenme’’, “Sandalye Yogası” ve “Evde Yapılabilecek Egzersizler” programlarını düzenledi.

Etkinlikler Novo Nordisk Türkiye çalışanları tarafından büyük ilgi gördü

Novo Nordisk Türkiye Kıdemli İnsan Kaynakları Yöneticisi Kutay Kavukçu, “Bildiğiniz üzere tüm dünya 2019 yılının sonunda hayatımıza giren Covid-19 ile çaba halinde. Bu devirde hepimiz konutlara kapandık artık konuttan çalışıyor, tüm işlerimizi meskenden yürütüyoruz. Bu durum gerek toplumsal gerekse fizikî manada bir durağanlığı da beraberinde getirdi. Masa başında hareketsiz kalan çalışanlarımız ve aileleri için konutta rahatlıkla yapabilecekleri idmanları içeren etkinlikler düzenleyerek bu aktiviteleri hayatlarının bir modülü haline getirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Hibya Haber Ajansı