NTT DATA Business Solutions Türkiye’nin Nearshoring Hizmetlerinden Sorumlu Direktörü Ayşegül Güler oldu

Küresel yetkinliklerini ve sektörel uzmanlıklarını, mahallî tecrübeyle birleştiren NTT VERİ Business Solutions Türkiye’nin Nearshoring Yöneticiliği misyonuna Ayşegül Güler getirildi.

Bilkent Üniversitesi Sanayi Mühendisliği Kısmı mezunu olan Ayşegül Güler, 21 yıldır meslek hayatı boyunca farklı tertiplerde; proje ve kaynak yöneticiliği, sistem entegrasyonu kısım yöneticiliği, tahlil satış ve iş ortakları yöneticiliği, stratejik müşterilerden sorumlu yöneticilik misyonu üzere çeşitli üst seviye roller üstlendi.

NTT Veri Business Solutions, başta Avrupa olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkelerdeki farklı uzmanlıklar ve sektörel yetkinlikler gerektiren teknoloji danışmanlığı hizmetlerini Türkiye’de kurulan Nearshoring tertibi üzerinden verme kararı aldı. Ülkemizde teknoloji merkezi olma özelliği ile farklılaşan ve bugüne dek 47 farklı ülkeye hizmet ihraç eden NTT VERİ Business Solutions Türkiye, Nearshoring Hizmetlerinden sorumlu Yöneticilik vazifesine Ayşegül Güler’i getirdi. Güler, NTT VERİ Business Solutions Türkiye’de vazife yapan, dedike Türk danışmanların bilgi birikimi ile verilecek olan Nearshoring Hizmetleri ile birlikte ülkemizde geliştirilen projelerin dünya genelinde bulunan öteki merkez ofislerde de yayıngınlaştırılmasından sorumlu olacak.

Evli ve iki çocuk annesi olan Ayşegül Güler Vestel Pazarlama’da başlayan meslek hayatına sırasıyla, T – Systems ve Microsoft Türkiye’de farklı yöneticilik misyonları ile devam etti. 2018 yılında itelligence Türkiye’ye transfer olan Güler, milletlerarası şirketlerin müşteri idaresi yöneticiliği misyonunu muvaffakiyetle yürüttü. Ayşegül Güler Mayıs 2021 itibariyle NTT VERİ Business Solutions Türkiye Nearshoring Yöneticisi olarak meslek hayatına devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı