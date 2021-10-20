Nüfus yaşlandıkça sorunlar da çoğalıyor

Üsküdar Üniversitesi Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Program Lideri Öğretim Vazifelisi Büşra Kul, hasta ve yaşlı bakımına ait değerlendirmelerde bulundu.

Yaşlı nüfus artışı sıkıntıları beraberinde getiriyor

Hem Türkiye’de hem de öbür dünya ülkelerinde bireylerin sıhhat konusunda daha şuurlu hale gelmeleri, tıbbın ve teknolojinin gelişmesi ile ömür müddetinin uzama eğilimi gösterdiğini belirten Öğretim Vazifelisi Büşra Kul, “Birçok ülkede olduğu üzere Türkiye’de de genç nüfusun yanı sıra yaşlı nüfusta da artış yaşanıyor. Artan yaşlı nüfus, çözülmesi gereken birçok sorunu da ortaya çıkarıyor. Giderek, klâsik yapının bozulması, çekirdek aileye dönüş, yaşlıların yalnız kalma sorunu yaşamasına yol açıyor. Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve ruhsal değişiklikler ile yaşlıların aile yanında kalmalarının güçleşmiş olması bakım ihtiyaçlarını artırıyor.” dedi.

Alanda çalışanlar yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını bilmeli

“Yaşam mühletinin uzaması ve yaşlıların bakım ihtiyaçlarının artmış olması, uygulama boyutunda bakım hizmetlerini birebir yürütecek profesyonel orta eleman gereksinimini yaratıyor” diyen Büşra Kul, kelamlarına şöyle devam etti: “Hasta ve yaşlı hizmetleri alanında çalışan bireyler yaşlının ihtiyaçlarını bilmeli, alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak bakımını planlamalı, hasta ve ailesini bilgilendirmeli, günlük hayat aktivitelerini hasta ile birlikte gerçekleştirmeli, oda nizamını sağlamalı ve bağımsız olarak gerçekleştiremediği her türlü aktivite de hastaya yardımcı olmalıdır. Hem devlet hem de özel dala ilişkin birçok hasta ve yaşlı bakım merkezi bulunuyor. Hastane, huzurevi, yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri, yaşlı gündüz merkezleri, hospis ve yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü toplumsal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel kurumlara bağlı ilgili ünitelerde ve konutta bakım hizmeti veren kuruluşlarda hasta ve yaşlı hizmetleri uygulanıyor.”dedi.

Bakımlarına itina gösterilmeli

Yaşlıların bakımı ihtimam gerektiren bir durum olduğu için yanlışsız bir halde yapılmaz ise çok önemli sıkıntılar ortaya çıkabildiğini söz eden Büşra Kul, kelamlarını şöyle tamamladı: “Bu yüzden hasta ve yaşlı hizmeti veren şahısların dikkat etmesi gereken birtakım bahisler bulunuyor. Hasta ve yaşlı hizmetinde dikkat edilmesi gereken mevzular, bireylerin durumuna nazaran farklılıklar gösterse de birtakım genel kurallardan bahsedilebilir. Hasta ve yaşlılara hizmet veren şahıslar bu kurallara dikkat ettiklerinde yaptıkları iş çok daha kaliteli olacak ve yaşlılar da daha fazla rahat edecektir.”dedi.

Gerekli ortam hazırlanmalı

Dikkat edilmesi gereken hususların başında yaşlılar için gerekli ortamın hazırlanmasının yer aldığını belirten Kul, “Yaşlıların yaşamış oldukları alanların tamamının yine düzenlenmesi gerekiyor. Onlar için risk oluşturan eşyalar ortadan kaldırılmalı ya da farklı bir halde düzenlenerek risk oluşturması önlenmeli. Yatak tercihi, yer düzenlemesi, banyo ve mutfak dizaynı üzere birçok bahis yaşlıya nazaran düzenlenmeli. Yaşlılarda birden fazla hastalığın bir ortada olabileceği ve daima çok sayıda ilaç kullanabilecekleri unutulmamalı. Bu durum göz önünde bulundurularak hastaya özgü daima, holistik ve dikkatli bir halde hizmet verilmelidir.” dedi.

Hibya Haber Ajansı