Nur Özkan Erbay: “ABD’nin tek mutlak güç olduğu yıllar çok geride kaldı.”

24 TV Arafta Sorular programında Star muharriri Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan Gazeteci-Yazar Parıltı Özkan Erbay, “ABD’nin tek mutlak güç olduğu yıllar çok geride kaldı. Artık çok büyük panik halinde olan bir Amerika var.” dedi.

24 TV’nin sevilen programı Arafta Sorular’ın bu haftaki konuğu, Gazeteci-Yazar Işık Özkan Erbay oldu. Star müellifi Esra Elönü’nün sorularını cevaplayan Erbay, ‘ABD’nin görüşme sonrası Türkiye’ye karşı eski kodlarla hareket etme üzere bir lüksü yok. Biz, ‘Türkiye güçleniyor darken, Amerika’ya ne oluyor?’ diye de bakmamız lazım. Amerika nerede? ABD’nin tek mutlak güç olduğu yıllar çok geride kaldı. Artık çok

büyük panik halinde olan bir Amerika var.

İŞTE IŞIK ÖZKAN ERBAY’IN O AÇIKLAMALARI…

“Bir mübadele aracı olan para, gün gelip maalesef çok makus emeller için kullanılan bir silah haline gelebiliyor.”

Para insanı bozuyorsa, beşerde parayı bozar. Bir mübadele aracı olan para, gün gelip maalesef çok makûs emeller için kullanılan bir silah haline gelebiliyor. Anadolu insanın söylediği üzere “Allah’ım az verip aratma çok verip azdırma.” bu istikrarda ilerlesin, fazlasını istemiyorum.

‘Dünya benim etrafımda dönüyor’ prangalarından kurtulmuş gazeteciler dost olabiliyorlar.

Esra Elönü: Gazetecilikte dostluk var mı?

Parıltı Özkan Erbay: ‘Dünya benim etrafımda dönüyor’ prangalarından kurtulmuş gazeteciler dost olabiliyorlar. Zira Esasen yapacağını yapmış, mesleksel manada her şeyi tatmış ve kendini kanıtlama gereksinimi olmayan beşerler ortasında bir soğukluk oluşabiliyor. Bu meslekteki dostluklar ortasında homojen bir bağ oluşması kural. Bu bize de has değil, dünyanın her yerinde bu türlü olan bir şey. Medya rekabet ortamı fazla olan bir meslek alanı.

“Bizlik ve ötekilik noktasının bu topraklara ilişkin olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz demeye ısrar edeceğim.”

Öncelikle aslolan biz bu ülkenin bir vatandaşıyız. Bastığımız yerde, devlet, millet, vatan, İslam dünyasının kederiyle dertlenmek, hemhal olmak sevinci ve sıkıntısıyla sevinmek, üzülmekse biz bu noktada nasıl biz ve öteki olabiliyoruz? Şayet iş biz olmaktan ibaretse bizi olduğumuzdan küçük gösterir. Bizlik ve ötekilik noktasının bu topraklara ilişkin olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz demeye ısrar edeceğim.

Eski ABD Lider Yardımcısı Mike Pence’e sorduğu PKK/PYD terör örgütü ile ilgili sorunun kıssasını anlatıyor.

Mike Pence’in Türkiye’yi ziyareti sırasında yapılan bir basın toplantısıydı. Bu basın toplantısı yalnızca Amerikalıların soru soracağı bir toplantıydı. Hatta Amerikan televizyonlarında canlı yayınlanması da planlanıyordu. Birinci soruyu soran kişi CNN’in Beyaz Saray muhabiriydi. Ben ondan soru hakkını biraz meslektaşımın önüne geçerek soru hakkını aldım. Tüm o refleksler ile sormuş oldum o soruyu. Periyodun gündeme olan ve hala devam eden Türkiye’ye bir kadro yaptırımlar kelam konusuydu, bununla ilgili olan sorumu sormuş oldum. Şuan da bu siyaset hala daha devam ediyor. Natürel tatmin edici bir izah alamadık ve sorudan da rahatsız oldu.

Anglosakson Batı medyası artık bir acziyet içerisinde.

Gerçekleri bu kadar çarpıtabilmek bir yetenek olmalı. Aldığınız bir görüntüde olmayan katiyen resmedilmesi mümkün olmayan bir şeyi resmetmek algı operasyonudur. Türkiye’yi güçsüz göstermek, Sayın Cumhurbaşkanımızın gücü elinin güçlü olduğu noktaları yok saymak üzere… Biz bunları daima gördük, görüyoruz. Anglosakson Batı medyası artık bir acziyet içerisinde.

Program devamında ise Gazeteci, Müellif Işık Özkan Erbay “Terörün Mesihi” kitabında yer alan ayrıntılara yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı