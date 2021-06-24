Nürburgring Nordschleife’de Porsche Cayenne rekoru

Porsche Cayenne model ailesine dahil olmak için gün sayan Performans Cayenne, şiddetli Nürburgring Nordschleife pistini 7:38.925 dakikada tamamlayarak SUV kategorisinde yeni bir rekora imza attı.

Önümüzdeki günlerde Porsche Cayenne SUV model ailesine dahil olacak ve serinin yeni performans modeli olacak Performans Cayenne, potansiyelini Nürburgring’de sergiledi.

Test pilotu Lars Kern’in kullandığı ve şimdi lansmanı gerçekleştirilmediği için kamufle edilmiş olarak piste çıkan Performans Cayenne, efsanevi Nürburgring Nordschleife’de 20.832 kilometrelik bir tam çeşidi yalnızca 7:38.925 dakikada tamamladı. Nürburgring GmbH’nin resmi sıralamasına giren çeşit müddeti, noter tarafından da onaylanarak ‘SUV, arazi aracı’ kategorisinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Modelin gelişim sürecinde de yer alan Lars Kern, rekorla ilgili olarak şunları söyledi: “Cayenne’in içine oturduğunuzda, Nordschleife pistinin birinci birkaç metresinde, sahiden geniş bir SUV içinde olduğunuzdan emin olmak için aracın ardına dönüp bakma muhtaçlığı hissediyorsunuz. Yüksek direksiyon hassasiyeti ve kararlı art aks, Hatzenbach kısmında bana ziyadesiyle itimat verdi. Hohe Acht ve Eiskurve ortasındaki üzere süratli virajlarda çok süratli taraf değiştirdi, yalpalama ve savrulma eğilimi göstermedi. Olağanda Pflanzgarten I ve II doruklarında tekerlekler yerden kesilir, fakat bu kısımlar Cayenne’de yumuşak ve sessiz hissedildi. Çok fazla tekerlek hareketi olmasına karşın gövdenin sağlam ve denetimli olduğu görüldü. Güç aktarma organları nitekim güçlü bir izlenim bırakıyor. Kusursuz vites değiştirmenin yanı sıra her durumda motora güç sağlıyor.”

Tipik Cayenne modeline has her alanda başarılı bir araba

Cayenne modelinin geliştirilmesi sırasında, eksiksiz arazi performansına odaklandıklarını söyleyen Cayenne Eser Kümesi Lider Yarımcısı Stefan Weckbach ise “Rekor kıran modelimiz, azamî dikey ve yanal dinamikler için daha sistematik olarak tasarlanmış olsa da, Cayenne Turbo Coupé modelini temel alıyor. Nordschleife’deki rekor mühleti, yeni performans SUV modelimizin dinamik yeteneklerini doğruluyor. Dahası, tıpkı vakitte yüksek derecede sürüş konforu ve günlük kullanım sağlayan tipik Cayenne, her alanda başarılı bir araba “dedi.

Lars Kern‘in Nordschleife’deki rekor tipi, 14 Haziran 2021’de 23 santigrat derece dış sıcaklık ve 46 santigrat derece pist sıcaklığında, bitiş çizgisini 7:38.925 dakika sonra geçerek saat 11:31 prestijiyle kayıtlara geçti.

Rekor sahibi Cayenne, bir yarış koltuğu ve güvenlik kafesiyle donatıldı. Rekoru tescil eden noter ayrıyeten, hafif kamufle edilmiş SUV modelin seri üretim durumunu ve kısa bir mühlet sonra dünya prömiyerini yapacağını da doğruladı. Rekor cins için kullanılan performans lastikleri, yeni Cayenne modeli için özel olarak geliştirilen ve standart olarak sunulacak 22 inç Pirelli P Zero Corsas lastikleriydi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı