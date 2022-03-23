Nurus, Türkiye’nin ‘Ergonomi Sertifikası’na sahip ilk firması oldu

Türk Standartları Enstitüsü tarafından ilk kez düzenlenen TS EN ISO 9241-5 Ergonomi Sertifikası’nın sahibi Nurus oldu. TSE Başkanı Adem Şahin, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk firma olan Nurus’un fabrikasını ziyaret ederek sertifikayı bizzat takdim etti.

Bugüne dek ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ve yaratıcı tasarımlara imza atan Nurus, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ilk kez düzenlenen TS EN ISO 9241-5 Ergonomi Sertifikası’nın sahibi oldu. Me Too, Uneo, Breeze ve Otto ürünleri ile bu belgeyi almaya hak kazanan Nurus; böylece ürünlerinin insan anatomisine uygunluğunu bir kez daha kanıtladı. Derin bir uzmanlık, güçlü teknoloji ve yüksek yetkinlik ile üretilen bu ürünler aynı zamanda, başta Avrupa olmak üzere, tüm dünyada tüketiciler seviyesinde tanınan ve kabul edilen güvenlik belgesi GS Sertifikası’na sahip olma özelliği de taşıyor.

Renan Gökyay: “İyi bir ofis koltuğu, aynı zamanda bir güvenlik ekipmanıdır.”

Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, “Mobilyanın yanı sıra havacılık ve uzay araştırmaları alanlarında çalışmalar yapan, kompozit malzemeler geliştiren bir marka olarak, teknoloji ve sağlık odaklı yaklaşımımızla insan anatomisine uygun ürünler geliştiriyoruz. Tasarımı, ergonomisi ve çevreye saygısıyla tanınan Nurus çalışma koltukları ve masalarının, ISO’nun (International Organizations for Standardization) Avrupa’daki en çok oya sahip kuruluşu olan TSE tarafından ilk kez verilen Ergonomi Sertifikası’na layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz. Yüksekliği ayarlanabilir, dinamik çalışmayı destekleyen ve uzun süreli oturmanın sebep olacağı sağlık sorunlarının önüne geçen Otto çalışma masamızın da bu belgeyle taçlandırılması, insan anatomisi ve sağlığı için titizlikle çalıştığımızı ortaya koyuyor” dedi.

TSE tarafından TS EN ISO 9241-5 Ergonomi Sertifikası ile belgelendirilen Türkiye’deki ilk firma olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Renan Gökyay, “TSE Başkanı değerli Sayın Adem Şahin’in fabrikamızı ziyaret edip bu belgeyi bizzat takdim etmesinden onur duyuyoruz. TSE yetkililerine bu belgenin standartlaştırılması ve Avrupa standartlarına uyum süreçleri için gösterdikleri çabadan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Avrupa’da 1987 yılından bu yana Euro norm belgelerine sahip olan ürünler üretiliyor, çalışanlar bu standartlardaki ürünleri kullanabiliyor. Biz de Türkiye’de sektörün öncülerinden biri olarak bu standartlarda yaratıcı, fonksiyonel, kişiselleşebilen ve insan odaklı tasarım yapmaya aynı motivasyonla devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Ergonomi sertifikalı çözümler, işverenler için de önem taşıyor, çalışanların sigortası oluyor”

Gökyay, “Ofis çalışanlarının uzun süreli oturmaya bağlı yaşadığı problemlere yönelik çözümlerin başında; daha verimli, mutlu ve sağlıklı çalışmaya imkân tanıyan ergonomik ofis koltukları ve masaları geliyor. Bu konuda Gazi Üniversitesi ile birlikte 2016’dan bu yana yaptığımız araştırmalara göre çalışan sağlık sorunlarını yüzde 90’lara varan oranlarda azaltıyor. Bu konu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında da büyük önem taşıdığı gibi iş kayıplarının da önüne geçiyor. Ergonomik ofis çözümleri sayesinde, çalışanların yaşayabileceği iş kazalarının önüne geçilmesi mümkün oluyor. Çalışanın koltuktan düşmesi, bel ve boyun rahatsızlıkları ile karşılaşılması gibi istenmeyen durumların önlenmesi için bir güvenlik ekipmanı olan çalışma koltukları işverenlerin çok dikkatli davranmaları gereken bir seçim. İşverenlerin de bu anlamda ergonomi sertifikalı ofis çözümlerine yönelmelerinin çalışanın sağlığının ve anatomisinin sigortası olarak ortaya çıkıyor” şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı