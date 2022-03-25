NVIDIA, GDC 2022’de Süper Çözünürlük Teknolojilerinin Entegrasyonunu Basitleştirmek için Bütün Donanım Üreticileriyle Uyumlu Açık Kaynak bir Yazılım Çerçevesi olan Streamline Dahil Çok Sayıda Oyun Geliştirme Aracı Tanıttı

NVIDIA Omniverse for Game Developersduyurusunun hemen ardından, oyun geliştiricilerinin zamandan tasarruf etmesini, NVIDIA RTX’i daha kolay entegre etmesini ve sanal dünyaların oluşturulmasını kolaylaştıracak NVIDIA Streamline, NVIDIA Kickstart RT, GeForce NOW Cloud Playtest gibi bir dizi yeni araç duyuruldu.

Streamline – Süper Çözünürlük Teknolojilerinin Entegrasyonunu Basitleştirmek için Bütün Donanım Üreticileriyle Uyumlu Açık Kaynak bir Yazılım Çerçevesi

NVIDIA, Oyun Geliştiriciler Konferansı (GDC) 2022’de, oyun ve uygulamalarda çoklu süper çözünürlüklü teknolojilerin ve diğer grafik efektlerinin entegrasyonunu basitleştirmeyi amaçlayan, bütün donanım üreticileriyle uyumlu, açık kaynak yazılım çerçevesi Streamline’ı duyurdu. Streamline ile geliştiricilerin sadece bir kez kod yazmaları yeterli olacak ve oyunlarına birden fazla süper çözünürlüklü teknoloji ekleyebilecekler.

Streamline, tak ve çalıştır altyapısıyla tam bir entegrasyon sunuyor. Oyun ve render API’si arasında yer alıyor ve SDK’ya (Software Development Kit-Yazılım Geliştirme Kiti) özgü API çağrılarını, kullanımı kolay bir Streamline çerçevesine tanımlıyor. Geliştiriciler, her bir SDK’yı manuel olarak entegre etmek yerine, hedef Streamline eklentileri için hangi kaynakların (hareket vektörleri, derinlik gibi) gerekli olduğunu belirleyip ve ardından eklentilerin grafik işlem hattında nerede çalışmasını istediklerini kararlaştırabilirler.

NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) ve Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) desteğiyle bugün kullanıma sunulan Streamline SDK, NVIDIA Image Scaling (NIS) desteğine de yakında kavuşacak. Streamline, DirectX 11 ve DirectX 12’yi destekliyor. Vulkan desteği şu anda beta sürümünde ve geliştiricilerin test etmesine sunuldu.

Çerçeve ayrıca, geliştiricilerin Streamline aracılığıyla oyunlara NVIDIA Gerçek Zamanlı Gürültü Giderici (NRD) ekleyebilmesiyle, süper çözünürlüklü SDK’lar açısından da genişletilebiliyor.

NVIDIA, genellikle değişen entegrasyon noktaları ve uyumluluk ile birden fazla SDK’yı desteklemek için geliştiricilerin karşılaştığı yoğunluğun farkında. Streamline, açık kaynaklı, bütün donanım üreticileriyle uyumlu çerçevesiyle bu yükü hafifletiyor. Teknolojinin daha kolay entegrasyonu, daha fazla teknoloji ile daha çok oyun anlamına geliyor. NVIDIA’nın Streamline ile hedefi, yalnızca belirli sayıda donanım üreticisinin teknolojilerinin bir alt kümesiyle birlikte gönderilen belirli oyunlar yerine, her bir donanım üreticisinin sunabileceği en iyi oyunları desteklemektir. Bu, oyuncular ve oyun ekosistemi için önemli bir gelişme anlamına geliyor.

NVIDIA Geliştirici ve Performans Teknolojisi Başkan Yardımcısı John Spitzer: “Bugün oyun geliştiricileri, her bir donanım satıcısının farklı API’leriyle yaptıkları işlemler sonrası efektleri desteklemek için ek çalışmalar yapmak durumunda kalıyor. Streamline ile bu iş yükü ortadan kaldırılabilir ve oyunlarda yeni özelliklerin benimsenmesi hızlandırılabilir ve karşılığında kullanıcı deneyimini daha da iyileştirilebilir.”

Intel AXG Başkan Yardımcısı ve Oyun Mühendisliği Direktörü Andre Bremer: “Intel, açık ara yüzlerin gücüne kesinlikle inanıyor. Yeni grafik efektleri için açık kaynak, bütün donanım üreticileriyle uyumlu çerçevesi Streamline’ı desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bu, oyun geliştiricilerinin entegrasyon çabalarını basitleştirecek ve yeni teknolojinin benimsenmesini hızlandıracaktır.”

Kickstart RT – Işın İzleme Eklemek için Başlangıç Kiti

NVIDIA Kickstart RT, oyun motorlarına gerçek zamanlı ışın izleme eklemeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek gerçekçi yansımalar, gölgeler, ortam oklüzyonu ve genel aydınlatma üretiyor.

Kickstart RT, geliştiricilerin karmaşık sahnelerin gerçekçi dinamik aydınlatmasını, oyun motorlarına geleneksel yöntemlerden çok daha kısa bir sürede hızlı ve kolay bir şekilde dahil etmelerini sağlayan uygun bir başlangıç noktası sağlıyor. Ayrıca, motorlarını DirectX12 API’sine yükseltmekte zorlanan geliştiriciler için de destekleyicidir.

Kickstarter RT artık kullanımda. Kickstart RT hakkında daha fazla bilgi için NVIDIA Geliştirici sitesi incelenebilir.

GeForce NOW Cloud Playtest – Bulut Üzerinde Her Yerden Bağlanılabilen Oynatma Testi

Oynatma testi, bir oyun tasarımcısının yeni bir oyunu piyasaya sürmeden önce hatalar ve tasarım kusurları için test ettiği süreçtir. Tasarımcılar, oyun geliştirmenin bu hayati bölümünü güvenli ve tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirmek için yenilikçi yöntemlere ihtiyaç duyarlar. Tüm bunlar GeForce NOW Developer Platform’daki Cloud Playtest ile mümkün.

30’dan fazla veri merkezi ve 80 ülkeden oluşan bir ağ ile GeForce NOW, GeForce PC oyun deneyimini herhangi bir cihaza taşımak için bulutun gücünü kullanıyor. Bu genişletilmiş altyapı, stüdyoların ve yayıncıların oyun geliştirmelerini oynatma testi aşamasından başlayarak sanal olarak gerçekleştirmeleri için bir geliştirici platformu sağlıyor.

GeForce NOW Cloud Playtest ile oyuncular ve gözlemciler dünyanın herhangi bir yerinden bağlanabilirler. Oyun geliştiricileri, buluta bir yapı yükleyebilir, oyuncuların ve gözlemcilerin takvimlerinde yönettiği bir oynatma testi planlayabilir.

Bir oynatma testi oturumu sırasında, bir oyuncu, kamerasını ve mikrofonunu aktarırken hedeflenen oyunu oynamak için GFN uygulamasını kullanabilir. Gözlemciler, buluttan oyunu ve web kamerası yayınlarını izleyebilirler.

Güncellenmiş RTX SDK’ları ve Oyun Geliştirme Araçları

NVIDIA, GDC 2022’de ayrıca NVIDIA RTX Global Illumination, RTX Direct Illumination, Reflex ve Real-time Denoisers için SDK güncellemelerini duyurdu.

NVIDIA Insight ve NVIDIA Virtual Reality Capture and Reply gibi önemli oyun geliştirme araçlarına da güncellemeler geldi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı