NVIDIA GeForce Game Ready Oyuncularına Sağladığı Avantajları Tanıtan bir Video Yayınladı ve Gecikme Ölçümlerine Anında Erişim Sağlayan Reflex Stats’ı duyurdu

Özel Game Ready Sürücüsü ile Dune: Spice Wars Anında Oynamaya Hazır

NVIDIA GeForce Game Ready Sürücüleri, Mayıs 2014’te piyasaya çıktıklarından bu yana sınıfının en iyisi oldu ve NVIDIA hazırladığı yeni video ile Sürücüleri “Oyun Hazır” hale getirmek için yaptığı yatırımları aktarıyor. NVIDIA’nın Game Ready Sürücü test süreci, piyasaya sunulan ve yakında çıkacak çeşitli oyunlara tek bir günde, 1.000’den fazla farklı testi içeriyor. Bu, yalnızca 2021’de, 1,8 milyon saatin üzerinde test yapıldığı anlamına geliyor. Bunu bir karşılaştırma ile anlatmak gerekirse, Game Ready Sürücü kalitesine tek bir yılda 214 takvim yılından fazla yatırım yapıldı!

VİDEO: “Game Ready” Sürücüler Nasıl Çalışıyor ve En İyi Oyun Deneyimine Nasıl Katkı Sağlıyor

GeForce Game Ready Sürücüleri, geliştiricilerle iş birliği içinde, oyun içi ayarlamaları yapıldığı ve maksimum performans ve güvenilirlik için binlerce masaüstü ve dizüstü bilgisayar donanım yapılandırmasına yönelik kapsamlı bir şekilde test edildikleri için favori oyunlarda en iyi deneyimi nasıl sunduğunu anlatan yeni bir video yayınladı.

NVIDIA’nın Game Ready Sürücü Programı, mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamak için yeni bir yöntem olarak sıfırdan geliştirildi. Bu program, oyun geliştiricileri ile bir sinerji yaratarak, yayınlanmadan önce oyun yapılarının ve sürücülerinin uyumlu bir düzenlemeyle hazırlanmasını sağlıyor. Optimizasyonları bulmak ve sorunları çözmek için oyun geliştiricilerle birlikte çalışılıyor ve hem oyunun hem de Game Ready Driver’ın başlangıçtan itibaren en yüksek kaliteyi ve performansı sunmasını sağlamak için tüm yapılar buna göre düzenleniyor.

Oyun geliştiriciler, oyunun lansmanından sonra, üzerinde çalışmaya ara verip lansman sonrası düzeltmelere ve yamalara odaklanmak zorunda kalsalar da NVIDIA oyun için Driver’ları optimize etmeye, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimini sunmaya, oyunun lansman sürecinden itibaren yanlarında olmaya devam ediyor.

Ekran sürücüsünün genel oyun deneyimine ne kadar entegre olduğu göz önüne alındığında, NVIDIA Beta Game Ready Driver’ları piyasaya sürmüyor. Tıpkı tam olarak piyasaya sürülen oyunların, Beta sürümüne kıyasla daha yüksek bir standartta tutulması gibi, yalnızca lansman kalitesinde Driver’ların bunu sağlayacağını biliyor. Sonuç olarak, her Game Ready Driver’ı, Microsoft tarafından sağlanan WHQL sertifikasına sahiptir.

NVIDIA, 400’den fazla oyun için, lansmanlarından itibaren faaliyete geçen, 150’den fazla Game Ready Sürücüsünü hizmete soktu. 2021’de, yalnızca 75 oyunu destekleyen 20 Game Ready Sürücüsü vardı. Sürücü makaleleri ve yayın özetleriyle desteklenen oyunların ayrıca, Unreal Engine, Unity ve diğer önde gelen geliştirme motorlarına yönelik çalışan özel ekipler bulunuyor. Bu altyapı, her yıl piyasaya sürülen ve yalnızca adı geçen tasarım motorları tarafından sağlanan araçlar ve özelliklerle oluşturulan binlerce bağımsız PC oyununun, piyasaya sürüldüğünde olağanüstü iyi düzeyde çalışmasını sağlıyor.

Game Ready’nin şu an ulaştığı nokta, yüzlerce uzman mühendisin, binlerce test bilgisayarının çalışması, mükemmelliğe odaklanma, kapsamlı yatırım ve geliştiricilerle yakın iş birliği sayesinde elde edildi. Bu kapsamlı süreç, her Game Ready Sürücüsünün her ay en sevilen yeni sürümler için optimize edilmesini sağlıyor.

id Software Geliştirme Motoru Teknolojisi Direktörü Billy Khan: “NVIDIA uzun yıllardır bizim en yakın ortaklarımızdan biri olmuştur. Tüm oyun geliştirme döngüsü boyunca sıkı iş birliğimiz, Game Ready Sürücülerinin oyunlarımız için özel olarak optimize edilmesini sağlayarak mükemmel uyum, kararlılık ve performans sağlıyor. Bu yaklaşımla, oyuncular ilk günden itibaren mümkün olan en iyi oyun deneyiminin keyfini çıkarabilirler.”

Ubisoft Üretim Teknolojisinden Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı Nicolas Rioux: “NVIDIA’nın Game Ready Sürücü Ekipleri, oyunlarımızı daha iyi optimize etmeye ve tonlarca PC yapılandırmasında uyumluluğu en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için kendi dahili ekiplerimizin bir uzantısı olarak hareket ederek GeForce oyuncularına daha iyi ve daha güvenilir bir deneyim sunuyor.”

Eidos-Montréal Kıdemli Teknik Prodüktörü Francois Perraton: “Yenilikçi, sürükleyici ve duygulara hitap eden oyun deneyimleri yaratmaya kararlıyız. NVIDIA’nın Game Ready Sürücü programı, oyunlarımızda performansı ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarmamızı sağladı. Böylece oyuncular kendilerini bu hikayelere tamamen dalmış durumda bulabiliyorlar!”