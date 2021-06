NVIDIA, yeni amiral gemisini piyasaya sürdü

NVIDIA, yeni amiral gemisi GeForce RTX 3080 Ti ve GeForce RTX 3070 Ti dahil olmak üzere iki yeni GPU’yu piyasaya sürdü. DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2 ve Rainbow Six Siege üzere tanınan oyunların eklenmesiyle RTX dayanaklı oyun ve uygulamaların sayısı artık 130’u geçti. NVIDIA Reflex teknolojisinin, Escape from Tarkov, CrossFire HD ve öbür oyunlara eklenmesiyle birlikte artık en güzel 15 rekabetçi nişancı oyunundan 12’si RTX teknolojilerinden güç alıyor.

Ti Vakti Geldi: NVIDIA’nın Yeni Amiral Gemisi Tanıtıldı

NVIDIA Ampere mimarisiyle güçlendirilen GeForce RTX 3080 Ti, ışın izleme, performans artıran yapay zeka algoritması NVIDIA DLSS, sistem gecikmesini azaltan NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast yayın araçları ve yaygın kullanılan yaratıcı uygulamaların performansını artıran ek bellek üzere özelliklerle görsel gerçeklikte ve performansta inanılmaz bir sıçramaya imza atıyor. RTX serisinin yeni amiral gemisi, 3 Haziran’da satışa sunulacak.

GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA Ampere mimarisinin en tanınan grafik kartı olan GeForce RTX 3070’in turbo sürümüne karşılık geliyor. Bu yeni Ti GPU, daha fazla CUDA çekirdeği ve üstün süratli GDDR6X bellekle performansı artırıyor. Tüm bunlar sayesinde GeForce RTX 3070 Ti evvelki jenerasyon GeForce RTX 2070 Üstün’e nazaran 1.5 kat, GeForce GTX 1070 Ti’ye nazaran 2 kat performans güzelleştirmesi sunuyor. Eser 10 Haziran’da itibaren satışa sunulacak.

Duyurulan yeni GPU’lar dünya genelindeki 45 milyondan fazla tasarım profesyoneline çalışmalarında mükemmel bir performans vaat ediyor. NVIDIA Studio platformu tarafından desteklenen ve tasarım uygulamaları için 12 GB GDDR6X bellekle desteklenen RTX platformu, 1 numaralı fotoğraf uygulamasını (Adobe Photoshop), 1 numaralı görüntü düzenleme uygulamasını (Adobe Premiere Pro), 1 numaralı Broadcast uygulamasını (OBS) ve tüm büyük 3D tasarım uygulamalarını hızlandırıyor. Şu an piyasada RTX hızlandırmalı ışın izleme, DLSS yahut yapay zeka özelliklerini destekleyen 70’in üzerinde içerik oluşturma ve tasarım uygulaması yer alıyor.

Yeni RTX Oyunları: Doom Eternal, Rainbow Six Siege, Red Dead Redemption 2 ve Daha Fazlası

NVIDIA’nın RTX ve oyun teknolojileri, RT çekirdekleri ile hızlandırılmış ışın izleme, tensör çekirdekleri ile hızlandırılmış NVIDIA DLSS ve daha fazla yapay zeka özelliği dahil olmak üzere NVIDIA RTX teknolojilerini destekleyen 130’dan fazla oyun ve uygulamayla muazzam bir ivme yakalamış durumda. Gecikmeyi azaltan NVIDIA Reflex teknolojisi artık en güzel 15 nişancı tabanlı rekabetçi oyunun 12’sinde destekleniyor.

NVIDIA’nın COMPUTEX açılış konuşmasında ve aktiflik sırasında hem ışın izleme hem DLSS’nin ekleneceği duyurulan oyunlar ortasında The Ascent, DOOM Eternal, DYING: 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey ve The Persistence yer alıyor. DLSS kullanarak performansı hızlandıran yeni oyunlar ortasında Red Dead Redemption 2 ve Rainbow Six Siege bulunuyor.

En Güzel 15 Rekabetçi Nişancının 12’sinde NVIDIA Reflex Dayanağı Var!

NVIDIA Reflex ekosistemi; Escape from Tarkov, CrossFire HD, Naraka: Bladepoint ve War Thunder oyunlarının eklenmesiyle genişlemeye devam ediyor. Yakında en uygun 15 nişancı oyunundan 12’si NVIDIA Reflex’e sahip olacak. Ayrıyeten EVGA, Lenovo ve Viewsonic, yeni ve mevcut oyuncu farelerini ve G-SYNC monitörlerini Reflex Latency Analyzer takviyesiyle güncelleyen partnerler listesine katıldı.

Her Oyuncuya ve Tasarımcıya Hitap Eden GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü Bilgisayarlar

COMPUTEX’te ayrıyeten GeForce RTX 30 Serisi tabanlı en yeni dizüstü bilgisayarlar duyuruldu. Alienware ve Acer, yenilikçi yeni oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Dünyanın en güçlü 16 mm altı, 15 inç dizüstü bilgisayarı olan ultra ince Alienware x15, 2560 x 1440 G-SYNC ekranla ve GeForce RTX 3080 ile donatıldı. Acer 16″ Predator Triton 500 SE, GeForce RTX 3080 dizüstü bilgisayar GPU’suyla ve en üst seviyede performans için üçüncü jenerasyon Max-Q teknolojileriyle donatıldı.

Geliştiriciler ve dizayncılar için 14 inç HP Envy, RTX’in özelliklerini ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayara getiriyor. 15 inçlik bir ekrana sahip olan Envy 15, GeForce RTX 3060 kullanabiliyor. Yeni Acer ConceptD serisi, tasarımcılara daha da fazla esneklik sağlamak için klâsik kapaklı seçenekler ve Ezel eskiz tablası tasarımı sunuyor. ConceptD serisi GeForce RTX 3050 yahut 3050 Ti dizüstü GPU’lu ConceptD 3’ten, GeForce RTX 3080 dizüstü GPU’lu ve NVIDIA RTX A5000 dizüstü GPU’lu ConceptD 7 ve 7 Pro’ya kadar uzanıyor. Ayrıyeten MSI’ın Creator Z16, Creator 17, WS66 ve WS76 modelleri, GeForce RTX 3060 dizüstü GPU’su ile desteklenen birinci sınıf, şık bir dizüstü bilgisayar olan Creator Z16’yı içeren Studio programına katılıyor.

Oyuncular, öğrenciler, geliştiriciler ve dizayncılar, GeForce RTX 30 Serisini benimsedi. Tüm büyük üreticiler, tüketicilere 140’tan fazla GeForce RTX dizüstü bilgisayar arasından seçim yapabilecekleri yeni modeller sundu.

Oyuncular İçin Daha Fazla Hoş Haber

NVIDIA 12 kişilik yeni bir Fortnite Gun Game haritası olan Titanium City’i herkesin fiyatsız erişimine sundu. Yeni GeForce RTX 3080 Ti grafik kartının duyurusunu ve lansmanını kutlamak için hazırlanan Titanium City, yeni GPU’yu aksiyonun art planına yerleştiriyor. Oynamak için Fortnite Creative Mode eklentisini yükleyin ve 1866-3511-4211 Harita Koduna gidin.

NVIDIA, Valve ve Linux oyun topluluğu, NVIDIA DLSS’yi Proton’a getirmek için iş birliği yapıyor. Böylelikle Linux oyuncuları, Linux işletim sisteminde çalışan en sevdikleri Windows Oyunlarının kare suratlarını artırmak için GeForce RTX GPU’lardaki özel yapay zeka çekirdeklerini kullanabilecekler. Vulkan oyunları için dayanak bu ay, DirectX takviyesi ise sonbaharda geliyor.

