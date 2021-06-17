O fotoğraf rastgele seçilmedi!

Financial Times gazetesinin bugünkü baş sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Lideri Joe Biden buluşması için kullanılan fotoğrafın gazetecilik etiğine karşıt olduğunu belirten uzmanlar, “Bu fotoğraf, gazetecilik etiğinin nasıl hiçe sayıldığını gösteriyor.” dedi. “Gazetecilik her şeyden evvel olguların gerçek biçimde aktarılmasını ve görsellerle yansıtılmasını gerektirir” diyen uzmanlar, “Haberde objektiflik yetmez, fotoğraf seçiminde de objektif olmak kuraldır. Bir ülke başkanını öbür ülke önderinden daha aşağıda bir durumda temsil etmek, okurların olayları yanlışsız anlamasına hiçbir katkı sağlamaz.” ihtarında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi İrtibat Fakültesi Gazetecilik Kısım Lideri Prof. Dr. Süleyman İrvan, Financial Times gazetesinin bugünkü baş sayfasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Lideri Joe Biden buluşması için kullandığı fotoğrafın gazetecilik etiğine karşıt olduğunu söyledi.

O fotoğrafın rastgele seçilmediği anlaşılıyor…

Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Financial Times gazetesinin bugünkü baş sayfasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Lideri Joe Biden buluşması için kullandığı fotoğraf, gazetecilik etiğinin nasıl hiçe sayıldığını gösteriyor. Neden? Öncelikle fotoğraf haberi tamamlayan, onu destekleyen bir ögedir. Haberi anlatması gerekir. Halbuki Financial Times’ın ana haberi NATO görüşmelerine ait genel bir haber. Seçilen fotoğrafın haberle dolaylı bir alakası var. Ayrıyeten, görüşmelere ait onlarca fotoğraf içinden bu fotoğrafın rastgele seçilmediği de anlaşılıyor.” diye konuştu.

Geçmişte de fotoğraf tercihleri tenkit konusu oldu

Önderlerin görüşmelerine ait fotoğraf tercihlerinin geçmişte de çok sefer tenkit konusu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Örneğin devrin Başbakanı Bülent Ecevit ile ABD Lideri Bill Clinton fotoğrafını hatırlayınız. O fotoğrafta Ecevit, güya Clinton’un karşısında el pençe divan duran bir usulde durmakla eleştirilmişti. Halbuki Ecevit, yalnızca nezaketinden bu türlü davranıyordu.” dedi.

Bunu kabul etmek mümkün değildir

Financial Times’ın editöryal manada makûs bir tercihte bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Fotoğrafla iki ülke ortasında eşit bir bağlantıyı öne çıkarmak yerine adeta egemen-bağımlı alakası kurmuş, fotoğrafla bir ülke sembolik manada küçük düşürülmüş. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Gazetecilik her şeyden evvel olguların gerçek biçimde aktarılmasını ve görsellerle yansıtılmasını gerektirir. Haberde objektiflik yetmez, fotoğraf seçiminde de objektif olmak koşuldur. Bir ülke başkanını diğer ülke başkanından daha aşağıda bir konumda temsil etmek, okurların olayları hakikat anlamasına hiçbir katkı sağlamaz.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı