O ve İnsanoğlu “Uyanışa Dair Konuşmalar”

“Biliyor musun “geçmiş“in söz manalarından biri de “arkada kalan hayat” demekmiş. Mazide yani artta geride kalan hayat… Hayatın oralarda bir yerlerde kaldı ve onu oradan tutup çıkarmak için tüm çaban. Bir ihtimal var güya diye düşünüyorsun her şeyi düzeltebileceğine dair. Hayatını yoluna koyabileceğin bir ihtimal var üzere geliyor ,sana şayet gerilerdeki hayatını yani geçmişte her ne yaptı isen onu onarırsan her şey düzelecekmiş üzere geliyor. O vakit için rahat edecek ve hayatını geçmişin tozlu raflarında sıkışmış olmaktan kurtarıp kaldığın yerden devam edebileceksin güya. Sana güzel bir haberim var sevgili okur, bu türlü bir ihtimal sahiden var. Latife yapmıyorum evet bu ihtimal var. Bunun için o denli vakit makinasına filan da muhtaçlığın yok. Dur sakin ol, anlayacaksın ne olduğunu. Seni şimdiden koparan geçmişin var ya o geçmişini bildiğin ve fark ettiğin üzere onarmalısın, hem de o denli bir onarmalısın ki seni geçmişten şimdiye taşısın ve hayatını dolu dolu yaşayabilesin. Bunun için yapacağın şey ise; geçmişte her ne oldu ise o olanlara yüklediğin manaları görüp onları oldukları ana bırakman. Bunu nasıl yapacağını merak ediyorsun biliyorum, hayli kolay, yalnızca bak; arbededen ve çatışmadan uzak bakmaya devam et göreceksin olanlara yüklediğin meczup saçması manaları. “

Geçmişin üzerinizde yarattığı etkiyi görmeye başladığında insanın kendi ile barışa, huzura ulaşacağını anlatıyor.

Geçmişin senin yarının belirlemesine mahzur olarak, yeni bir gelecek kurabilmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Caner Aktaş

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı