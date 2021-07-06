Obezite cerrahisi sonrası saç dökülmesi yaşanıyor mu?

Beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olan çok kilolu bireyler için obezite ile uğraşta aktif bir tedavi tekniği olan bariatrik cerrahi, bilhassa ameliyat sonrası süreçler açısından hayli merak ediliyor. Bu merak edilen mevzulardan birisi de mide küçültme ameliyatları sonrası saç dökülmelerinin yaşanıp yaşanmadığı. Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Hekim Hasan Fazilet, bahisle ilgili görüşlerini paylaşarak ayrıntılı bilgiler veriyor.

“Obezite ameliyatı sonrası saç dökülmesi süreksiz bir durum”

Bu alanda yapılan araştırmalara değinerek kelama başlayan Doç. Dr. Fazilet şöyle konuştu: “Araştırmalar gösteriyor ki, tüm bedeni etkileyen bu stil ameliyatlardan sonra beden bir adaptasyon sürecine girer. Yeni bir ömür şekline ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına adaptasyonun başladığı bu periyotta, saç büyümesi üzere başka fonksiyonlar birkaç aylığına art planda kalabiliyor. Her gün saçlarımız dökülür ve uzar. Bu ameliyatlar aslında saç dökülmesini hızlandırmıyor. Yalnızca bu süreçte saç uzaması süreksiz olarak durduğu için dökülen saçların yerine yenilerinin çıkması vakit alabiliyor. Obezite ameliyatları sonrası saç dökülmesi süreksiz bir durum ve ekseriyetle ameliyattan sonraki birinci 6 ayda daha yaygın görülüyor. Akabinde beden ameliyat sonrası adaptasyon sürecini tamamlamaya geçtikten sonra saç dökülmeleri tabiatıyla olarak azalıyor ve duruyor.”

“Ameliyat sonrası saç dökülmelerine en büyük neden yetersiz beslenme düzeni”

Obezite cerrahisi sonrası yaşanan saç dökülmelerinin en büyük sebebinin beslenme alışkanlıkları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fazilet, şöyle devam ediyor: “Saç köklerimizin iki basamağı vardır: anajen, büyüme etabı ve telojen, dinlenme evresi. Tüm saçlarımız anajen basamağında başlar. Büyürler ve düşmeden evvel telojen kademesine geçerler. Telojen evresi ekseriyetle 100-120 gün sürer. Lakin bariatrik cerrahi saçınızın daha büyük bir yüzdesinin telojen faza kaymasına neden olabilir. Ameliyat sonrası saç dökülmelerine sebep olan en büyük neden ise beslenme aktiviteleridir. Ameliyat sonrası kilo verme periyodunda şayet protein üzere besin kıymetlerinden bedeni muaf tutarsak saç dökülmesi kaçınılmaz olur.”

“Obezite cerrahisi sonrası saç dökülmeleri birinci 6 ayda görülür ve 3-4 ay sürer”

Mide küçültme ameliyatı sonrası saç dökülmelerinin birinci 6 ayda görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Fazilet, “Vücudun ameliyat sonrası değişim sürecine girdiği birinci 6 ayda görülür ve yaklaşık 3-4 ay sürer. Dökülen saçlar ülkü kiloya ulaşma seyahatinde tekrar uzar. Bu süreçte saç kökleri ziyan görmediği için saçlar eskisinden daha güçlü çıkar.” sözlerini kullandı.

“Kişiler protein ve vitamin alımına dikkat edip Biotin kullanabilirler”

Obezite ameliyatı geçirmiş ve geçirmeyi düşünen bireylere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Fazilet, kelamlarını şöyle sonlandırıyor: “Obezite cerrahisi sonrası süratli kilo randımanının yaşandığı periyotlar birinci devirlerdir. Hasebiyle bu süreçte bedeni besin bedeli yüksek yiyecekler ile zinde tutup beslemek gerekir. Ameliyat sonrası devirde beslenme programları Protein yüklü olmalı. Protein, saçınızı oluşturan hücreler de dahil olmak üzere yeni hücrelerin oluşturulması için gereklidir. Vitamin eksikliği de bu devirde saç dökülmesini tetikleyebilir. Kan değerlerinizle alakalı olarak bedeninizde eksik olan vitaminlerin desteklerini almanız bu süreçte epey değerlidir. Ayrıyeten sıvı alımını arttırmak ve düzgün bir uyku nizamına sahip olmak bu süreci az kayıpla atlatmanıza yardımcı olur. Kilo verme sürecinde saç dökülmesini en aza indirmek için şahıslar Biotin olarak bilinen destekleyicileri içeren eserleri kullanabilirler. Tüm bu tekliflerle mide küçültme ameliyatı sonrası yaşanan saç dökülmesi sorununu en aza indirebilirsiniz. Bu desteklerle dökülen saçlarınız sonraki devirde daha güçlü çıkacaklardır.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı