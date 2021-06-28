Ödemeler Artık Daha Nakitsiz

PwC’nin strateji danışmanlığı kısmı Strategy&’in “Ödemeler Araştırması 2020” sonuçları açıklandı. Araştırmaya nazaran, ödeme alışkanlıklarında nakit kullanımı süratli bir formda azaldı. Araştırma, Türkiye’de nakitsiz ödeme oranının 50’nin üstüne çıktığını ortaya koydu.

PwC’nin strateji danışmanlığı kümesi Strategy&’in ortalarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkede 3.500 iştirakçiyle gerçekleştirdiği Ödemeler Araştırması 2020’nin sonuçları açıklandı. Araştırmaya nazaran, ödeme alışkanlıklarında nakit kullanımı süratli bir formda azalıyor. Birebir araştırmanın 2018 sonuçlarında Avrupa’daki iştirakçilerin 43’ü nakit kullanımını tercih ederken, 2020 yılında bu oran 36 olarak gerçekleşti. Türkiye’de nakit (46) hala alışveriş / hizmet ödemeleri içinde tercih edilen bir ödeme metodu olsa da Türkiye taşınabilir cüzdanlar ve ödeme uygulamaları konusunda Avrupa’nın önünde; taşınabilir ödeme sistemleri kullanımı Avrupa’da 14’e çıkarken, Türkiye’de bu oran 21’i buluyor.

Strategy& Türkiye Başkanı Kağan Karamanoğlu, Ödemeler Araştırması 2020 sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Belçika, İtalya, İspanya, Polonya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Polonya, İsveç, İrlanda ve Türkiye’de 3.500 iştirakçiden aldığımız datalar, tüketicilerin ödeme davranışlarındaki değişime dair net bir fotoğraf veriyor. Aldığımız sonuçlar, alışveriş / hizmet ödemeleri içindeki nakit tercihinin bütün ülkelerde düşüşe geçtiğini gösteriyor. Türkiye’de nakit ödemeler hâlâ en büyük hissesi oluşturuyor olsa da “nakitsiz ekonomi” kavramının 2010’dan bu yana gündemde olduğu göz önüne alındığında, ülkemizin bu mevzuyu yanlışsız vakitte öngörüp, yerinde adımlar attığını söyleyebiliriz. Türkiye’de nakitsiz ödeme oranı 50’nin üstüne çıkmış durumda” dedi.

Anlık ve alternatif ödeme sistemleri Türkiye’de pandeminin de tesiriyle yaygınlaşıyor

Türkiye’de nakitsiz iktisadın büyümesinde etken birçok sebep bulunduğunu belirten Kağan Karamanoğlu, en değerli faktörlerin toplam kart sayısı, kartlarla yapılan alışveriş ölçüsü, internetten kartlı ödeme alan işyeri sayılarındaki artış olduğunu belirtti. Karamanoğlu “Bunlara ek olarak, pandeminin de tesiriyle hayatımızda yaygınlaşan temassız ödeme, karekod, taşınabilir ödeme ve FAST üzere anlık ve alternatif ödeme formüllerinin kullanımında önemli artışlar gözleniyor” dedi. Türkiye’deki toplam kart sayısının 267 milyonu geçtiğini ve Mart 2020 ile Mart 2021 ortasındaki toplam kart artış oranının 12 olduğunu belirten Karamanoğlu, BKM bilgilerine nazaran yerli kartlarla yapılan alışveriş ölçüsünün 25’ini internetten yapılan ödemelerin oluşturduğunu tabir etti. Banka müşterilerine Ocak 2021’de açılan FAST sisteminin Nisan’da 300’den fazla büyüme kaydettiğini belirten Karamanoğlu, pandemi ile hayatımızda yaygınlaşan karekod uygulamaları ile karekod süreç sayılarında bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın birebir devrine nazaran 100 artış gerçekleştiğini söyledi. Karamanoğlu, 2021 birinci çeyreğinde Türkiye’deki taşınabilir ödemelerin 225, temassız ödemelerin ise 190 arttığını tabir etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı