Ödemiş’te bayramlaşma töreni

Ödemiş’te Ramazan Bayramı’nda bayramlaşmanın adresi Park Kafe oldu. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, Park Kafe’de düzenlenen bayramlaşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

Siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende 54. Hükümet Devlet Bakanı Prof. Dr. Sabri Tekir ve Ödemişli Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk de yer aldı. Ünlü sanatçı Akartürk, bayram türküleri seslendirdi.

Bayramlaşma törenine katılan tüm konuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Mehmet Eriş, “Birlik ve beraberliğimizin simgesi bayramımızın ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, barış ve berekete vesile olmasını, sevgiyi ve kardeşliği daha da pekiştirmesini diliyoruz. Dayanışma ve paylaşım ayı olan Ramazan ayı ilçemizde genel anlamda huzur içinde güzel geçti. Bazı üzücü kazalar da oldu dün olduğu gibi. Bu anlamda hemşehrilerimizin acısını paylaşıyoruz. Sınır boylarında ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Bugün burada bayramı huzur içinde kutlamamızı sağlayan tüm güvenlik güçlerimizle birlikte atıyor kalbimiz. Allah ayaklarına taş değirmesin” dedi.

Zorunlu pandemi arasının ardından ilk kez bayramlaşma töreni düzenlendiğini kaydeden Eriş, “Bayram paylaşınca; sevdiklerinizle bir arada olunca güzel. Bugün de Ödemiş’in dört bir yanından hemşehrilerimizle anlamlı bir bayram buluşması yaşadık. İki yıldır pandemi sebebiyle zorunlu olarak bu buluşmaları yaşayamamıştık. Bugün de bu özlem son bulmuş oldu. Bayram boyunca ekiplerimiz nöbette olacak. Bölgemizde yağış da bekleniyor. Yağışların berekete dönüşmesini diliyoruz. Mutlulukların çoğaldığı, sağlıklı ve huzurlu bir bayram olması dileklerimle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı