OEDAŞ’a Bilecik’te çifte gurur

OEDAŞ Bilecik Müdürü Hacı Kadir Aykut, başarılı çalışmaları ile Bilecik Valiliği’nden ‘Başarı Belgesi’ aldı.

Aykut, 3 yıllığına da Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Rektörlüğünce Güç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müşavere Şurası Üyeliği vazifesine getirildi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) çalışanları, göstermiş oldukları özverili çalışmaları sayesinde paydaşları nezdinde takdir toplamaya devam ediyor. Osmangazi EDAŞ Bilecik Vilayet Müdürü Hacı Kadir Aykut, vazifesinde göstermiş olduğu başarılı çalışmaları nedeniyle Bilecik Valisi Sayın Bilal Şentürk’ün takdir ettiği ‘Başarı Belgesi’ni alarak, tüm OEDAŞ Ailesini gururlandırırdı. Öte yandan Aykut, güç konusundaki deneyiminden ötürü Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Rektörlüğünce Güç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müşavere Heyeti Üyeliği’ne de 3 yıl müddet ile görevlendirildi.

Osmangazi EDAŞ Bilecik Vilayet Müdürü Hacı Kadir Aykut, şunları söyledi: “Hizmet verdiğimiz vilayetlerin çağdaş, çağdaş bir altyapıya ulaşabilmesi, tüketicilere verdiğimiz hizmet kalitesinin daha da üst noktalara taşınabilmesi emeliyle çalışıyoruz. Elektrik dağıtım hizmetini sunarken paydaşlarımızın gereksinimini anlamak ve ortak tahliller geliştirmeyi önemsiyoruz. Sayın Valimizden almış olduğum Muvaffakiyet Dokümanı ve Rektörümüz tarafından gerçekleştirilen görevlendirme beni ve tüm OEDAŞ ailemizi çok keyifli etti. Bilecik Valimiz Sayın Bilal Şentürk’e, Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e, Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Kurban’a, Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne ve tüm emeği geçen gruplara, çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi iletiyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı