OEDAŞ’ın resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı

Osmangazi EDAŞ ve Afyonkarahisar Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “daha pak yarınlar ve daha pak bir dünya” temasıyla düzenlenen güç tasarrufu ve güç verimliliği bahisli fotoğraf ve şiir yarışında dereceye giren çocuklar belirli oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müracaatların alınmaya başlandığı, fotoğraf kısmında ilkokul öğrencileri, şiir kolunda ise ortaokul öğrencileri katıldığı müsabakanın sonucunda birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet armağan edildi.

Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak vilayetlerinde elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz ve etrafa uyumlu bir halde vermek gayesiyle faaliyetlerini sürdürürken, her sene bir vilayette düzenlenen ve klasik hale gelen fotoğraf ve şiir yarışı ile gelecek jenerasyonlara güçte tasarruf ve verimlilik şuurunu aşılamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte Afyonkarahisar’daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Enerji Tasarrufu ve Güç Verimliliği” bahisli bir fotoğraf ve şiir yarışı düzenledi.

101’inci yılını coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hasebiyle Ege Orman Vakfı’na yapılan 101 fidan bağışı ile başlayan müsabakada, çocuklar güç tasarrufunu kağıda döktü.

Ülkemizin geleceğinin gücü olan çocukların, güç kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi ve sorumlu kullanıcı davranışlarına özendirilmeleri hedefiyle düzenlenen yarışın sonucunda birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet armağan edildi.

Fotoğraf kolunda dereceye giren öğrenciler

1. Şevval Miray Utku / Miralay Reşatbey İlkokulu

2. Ali Özcan / Şakir Ünver İlkokulu

3. Ela Özdemir / Şakir Ünver İlkokulu

Şiir kolunda dereceye giren öğrenciler

1- Hatice Şen / 125. Yıl Ortaokulu

2-Nisa Parıltı Bozkurt / Osmangazi Ortaokulu

3. İbrahim Levent Diğere / Abdürrahim Mısri Ortaokulu

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı