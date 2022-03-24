Offroad Sezon Açılışı Antalya’da

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanı, 25-27 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ilk yarış ile başlıyor. Kepez Belediyesi destekleriyle Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı hem seyircilere, hem de yarışmacılara unutulmaz anılar yaşatacak.

Organizasyon, 25 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek idari ve teknik kontrollerin ardından yapılacak antrenmanlarıla başlayacak ve saat 15.30’da Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenlenecek start seremonisi ile ilk gün sonlanacak.

Sezonun ilk offroad yarışında 26 Mart Cumartesi sabahı 08.30’dan itibaren Dedeoğlu Orman etabı dört kez geçilirken, 27 Mart Pazar günü de 11.00’den itibaren Dokuma Park’taki seyirci etabı koşulacak. Organizasyon pazar günü saat 18.30’da Neşet Ertaş Sivil ve Toplum Kuruluşları Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı