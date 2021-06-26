OGM’den her babaya bir fidan

OGM’den her babaya bir fidan

 Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü’nde başlattığı fidan bağış kampanyasına Babalar Günü’nde de dev
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 26 Haziran 2021 3 Görüntüleme

OGM’den her babaya bir fidan

OGM’den her babaya bir fidan

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü’nde başlattığı fidan bağış kampanyasına Babalar Günü’nde de devam ediyor. Babalarına manalı bir ikram vermek isteyenler için babaminfidani.com internet sitesini hazırlayan OGM, fiyatsız fidan sahiplenme yahut fiyatlı fidan bağışlama imkanı veriyor. Babalar Günü için orman mühendisi bir babanın ve kızının kıssasını anlatan his dolu bir sinema de hazırlayan OGM, milyonlarca fidan dikerek geleceğe nefes olmaya devam ediyor.

Türkiye orman varlığının korunması ve tabiat sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor. OGM, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü için orman mühendisi baba ile kızının öyküsünü anlatan duygusal bir sinema hazırladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin toplumsal medya hesapları üstünden paylaştığı sinema kısa müddette büyük ilgi gördü.

Babalarının anısı için yurdun dört bir yanında kök salacak fidanlar bağışlamak isteyenler için babaminfidani.com internet sitesini de hazırlayan OGM, fiyatsız fidan sahiplenenlere yahut fiyatlı fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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