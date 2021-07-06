İçişleri Bakanlığının desteklediği kardeş okul projesi kapsamında, FSM Dumlupınar İlkokulu ve Anafartalar İlkokulu öğrencileri ile bir ortaya gelen Ayazağa Işık Lisesi, Fen Lisesi ve Ayazağa Işık İlköğretim Okulu öğrencileri, Sarıyer Kaymakamlığı’nın yürüttüğü “Sokak Hayvanları Besleme Programı”na katılıp program hakkında detaylı bilgi aldılar. Ayazağa Ormanı’nda kardeş okul öğrencileri ile buluşan öğrenciler, sokak hayvanlarını besleyip etraf paklığı yaparak hayvanların ömür alanlarını güzelleştirdiler. Sokak hayvanlarını “Umutlu Patiler Projesi” kapsamında bağışlanan mamalar ile besleyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler manalı bir toplumsal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Ormandaki hayvanların beslenmesinin akabinde öğrenciler, Kısırkaya Hayvan Barınağına da giderek sokak hayvanlarının bakımı ile ilgili veteriner tabiplerden bilgi alarak bir muayeneye katıldılar.
Hibya Haber Ajansı
Öğrenciler sokak hayvanları için bir araya geldiİçişleri Bakanlığının desteklediği kardeş okul projesi kapsamında, FSM Dumlupınar İlkokulu ve Anafartalar
Öğrenciler sokak hayvanları için bir araya geldi
İçişleri Bakanlığının desteklediği kardeş okul projesi kapsamında, FSM Dumlupınar İlkokulu ve Anafartalar İlkokulu öğrencileri ile bir ortaya gelen Ayazağa Işık Lisesi, Fen Lisesi ve Ayazağa Işık İlköğretim Okulu öğrencileri, Sarıyer Kaymakamlığı’nın yürüttüğü “Sokak Hayvanları Besleme Programı”na katılıp program hakkında detaylı bilgi aldılar. Ayazağa Ormanı’nda kardeş okul öğrencileri ile buluşan öğrenciler, sokak hayvanlarını besleyip etraf paklığı yaparak hayvanların ömür alanlarını güzelleştirdiler. Sokak hayvanlarını “Umutlu Patiler Projesi” kapsamında bağışlanan mamalar ile besleyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler manalı bir toplumsal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Ormandaki hayvanların beslenmesinin akabinde öğrenciler, Kısırkaya Hayvan Barınağına da giderek sokak hayvanlarının bakımı ile ilgili veteriner tabiplerden bilgi alarak bir muayeneye katıldılar.
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