Öğrencilerden “kan dostluğuna” yoğun ilgi

Türk Kızılay’ının kan stoklarının azalması nedeniyle Karşıyaka Kızılay ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile kan bağış kampanyası düzenlendi.

Karşıyaka’daki 18 Anadolu lisesinde düzenlenecek kan bağış kampanyasının startı Karşıyaka Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde verildi.

Kan bağış kampanyasına 18 yaş ve üstü öğrenciler, öğrenci velileri, çevre sakinleri ile eğitim kurumlarında çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyaya start verilmesi nedeniyle okulda düzenlenen programa Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Benli, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, KAMİAD Başkanı Ahmet Akyüz, Karşıyaka Karadenizliler Derneği Başkanı Yaşar Canferoğlu, Okul Müdürü Mahir Dursun ve kurum yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır Toplumsal dayanışmanın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde kan bağışının önemli olduğunu belirterek, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Kızılay Karşıyaka Şube başkanı Kamil Karadeniz ise pandemi şartlarına eklenen sert kış koşularının Kızılay’ın ulusal kan stoklarını olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi. “Yaklaşık iki buçuk yıldır dünya genelinde yaşanan pandemi, maalesef kan bağışı duyarlılığında da gerilemeye sebep oldu. Ramazan ayında da kan bağışının azalacağını düşünerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Kan zorunlu bir ihtiyaçtır. Çünkü kan ertelenemez ve yerine başka bir şey konulamaz bir tedavi aracıdır. Bugün 238 ünite kan bağışı beklerken üç yüzün üzerinde kan bağışı aldık. Bağışta bulunanlara teşekkür ediyoruz.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu’da, Kızılay ile başlatılan kampanyanın ilçede bulunan 18 lisede devam edileceğini belirterek şunları söyledi. “Gerek olağan dönemlerde, gerekse olağanüstü bir durumda hasta ve yaralıların kanla ilgili bir sorun yaşamaması için “Kan Dostlarının” sayısını çoğaltmak istedik. Bağışlanan bir ünite kanın üç hayat kurtardığı bilinci ile hareket ediyoruz. Karşıyaka olarak bu konuda da farkındalık yaratmak istedik. Okullarımızdaki öğrencilerimize, öğretmen ve çalışanlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı