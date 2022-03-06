Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
İzmir uluslararası robot yarışmasına ev sahipliği yapıyorHer yıl 33 ülkeden 95 binin üzerinde öğrenciyi bir araya getirerek dünyanın en büyük robot yarışmalarında
Öğrencilere Uygulamalı Veterinerlik Eğitimi
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