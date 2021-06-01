Öğretmenler ve Öğrenciler Kadınları Güçlendirmeye Yönelik Projelerini “Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı”nda Paylaştı

Coca-Cola Türkiye’nin desteklediği “Kız Kardeşim” projesi kapsamında Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)tarafından tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” programının faaliyetleri “Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı” ile genişletildi. Program kapsamında Türkiye genelinden 11 öğretmen ve 46 öğrenciden oluşan 8 grup, kız çocuklarını ve bayanları toplumsal olarak güçlendirmeye yönelik fikirlerini 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fikir kampında paylaştı. Kız Kardeşim Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerinin desteklenmesine yönelik tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” eğitim programı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1.000 öğretmene ve dolaylı olarak 100 bin öğrenciye ulaşıldı.

Bayanların toplumsal ve ekonomik hayata iştiraklerini güçlendirmek emeliyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde yürütülen “Kız Kardeşim” projesinin, ortaokul ve lise öğretmenlerine ulaşmak emeliyle Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” programı eğitimleri devam ediyor. Eğitim programı kapsamında hayata geçirilen “Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı” ile eğitim programını tamamlayan öğretmenlerin mentorluğunda, öğrencilerin, kız çocuklarını ve bayanları toplumsal olarak güçlendirmeye yönelik fikirleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Program kapsamında 11 öğretmen ve 46 öğrenciden oluşan 8 grubun; “Kız çocuklarının ya da bayanların toplumsal hayatta daha güçlü ve görünür olmaları nasıl sağlanabilir?” sorusuna odaklanan ve bir soruna tahlil üretmeyi hedefleyen projeleri 29-30 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı finalinde paylaşıldı.Finalde kız çocuklarının ve bayanların güçlendirilerek toplumsal ve ekonomik hayata faal iştiraklerini sağlayacak teklifler geliştirildi. Kampa katılan ekipler, kız ve oğlan çocuklarının meskende eşit rol ve sorumluluk üstlenmeleri, bilim insanı olarak bayanların bilinirliğini artırmak için şenlikler, bilgi ve bağlantı teknolojileri maharetlerini artırmak için okul içi ve dışı faaliyetler, cinsiyet rollerinin yüklemelerine karşı sanatın değiştirici gücünden yararlanmak üzere teklifler geliştirdi. Bu fikirlerin nasıl uygulanacağına ait ayrıntılı sunumlar yapıldı.

Projeler puanlama cetvelinde yer alan özgün bedel, tasarım odaklı düşünme usulüne uygunluk, tesirli kadro çalışması, projenin yaygın tesiri, farklılık ve yenilik, hedefin ve maksatların açık, ölçülebilir ve gerçekçi olması, projenin toplumsal tesir seviyesi, projenin ekonomik tesir seviyesi üzere kriterler kapsamında değerlendirmeye alındı.

Öğretmenlerde farkındalık yaratmak hedefleniyor

Öğretmenlerde; gelişim odaklı düşünme, yılmazlık, ön yargı, kalıp yargı, iş birliği, siber zorbalık, teknoloji ve eğitim bahislerinde tavır, bilgi ve maharet seviyesinde farkındalık yaratmayı hedefleyen programın bir kesimi olan Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerine kampa iştirak daveti gönderildi. Program kapsamında 24 vilayetten 88 öğretmen Fikir Kampı’na istekli müracaat yaptı. 28 öğretmen, 24 başka grupta 130 öğrenci ile birlikte çalışarak kampın birinci adımı olan Küme İçi Değerlendirmeye katıldı. Küme İçi Değerlendirmelerden muvaffakiyetle çıkan 8 gruptan toplam 11 öğretmen ve onların öğrencisi olan 46 öğrenci, fikir kampı finaline davet edildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 1.000 öğretmen ve dolaylı olarak 100 bin öğrenciye ulaşıldı

Kız Kardeşim Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerinin desteklenmesine yönelik tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” eğitim programı kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hedeflenen 1.000 öğretmene ve dolaylı olarak 100 bin öğrenciye ulaşıldı.

Programın okullarda yaygınlaştırılması ile öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin de kendi potansiyellerini tanıması, toplumsal farklılıklarla barış içinde birlikte yaşamanın mümkün olabileceğinin gösterilmesi, iş birliği yapmanın ferdî ve toplumsal yararlarının neler olabileceğinin kavranması ve teknoloji okuryazarlığının yaşamsal ehemmiyeti ile ilgili tavır, bilgi ve maharet kazandırmak hedefleniyor. Ulusal Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul ve kurumlarda misyon yapan tüm ortaokul ve lise öğretmenlerine açık olan programa birinci fazda Adana, Ağrı, Amasya, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Uşak’taki öğretmenler katılıyor. Uzaktan eğitim platformu e-Kampüs üzerinden altı gün süren program boyunca öğretmenler, asenkron eğitim içeriklerini kendi planlamalarına uygun halde çalışabilme ve programın senkron modüllerinde kazanımlarını ÖRAV eğitimcileriyle etkileşimli olarak pekiştirme imkânı buluyor.

Kız Kardeşim Projesi kapsamını genişleterek yoluna devam ediyor

2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim projesi kapsamında bugüne kadar 100 bine yakın bayana ulaşıldı. Türkiye’de 15-55 yaş ortasındaki bayanların ekonomik hayata iştiraki konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik pozisyonlarının güçlenmesini destekleyen proje kapsamında bayanlara bireyler için finansal şuur, bilişim, bağlantı ve girişimcilik müfredatında eğitimler veriliyor. Tekrar proje kapsamında 2019 yılında yeme-içme bölümünde faaliyet gösteren bayanları desteklemek emeliyle hibe programı hayata geçirilerek 11 bayana hibe dayanağı verildi. 2021 yılında ise ikinci sefer düzenlenen hibe programı kapsamında 30 teşebbüsçü bayana toplam 765 bin TL’lik hibe dayanağı verilecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile kapsamı ve erişimi güçlendirilen projede 2021 yılında 250 bin bayana ulaşmak hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı