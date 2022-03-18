Teknopark İstanbul’dan Büyük Başarı

Teknopark İstanbul’dan Büyük Başarı

 Girişimciler ve Yatırımcılar Teknopark İstanbul ‘un Kuluçka Merkezi Cube Incubation ‘da “Açık Kapı: İş Dü
Ana Sayfa Spor 18 Mart 2022 21 Görüntüleme

Okçular hedefi 12’den vuracak

Okçular hedefi 12’den vuracak

Büyükşehir, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonasını düzenliyor

Türk okçuluğuna katkı sunmaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mart Cumartesi saat 09.00’da İzmit 50. Yıl Spor Salonu’nda yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonasını düzenleyecek. Okçuluk alanında yeni sporcular yetiştirmek isteyen Büyükşehir’in 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği etkinlikte okçular hedefi 12’den vuracak.

8-16 YAŞ ARALIĞINDA SPORCULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen şampiyonaya Kocaeli genelinde Geleneksel Türk Okçuluğu branşlarında faaliyet yürüten kulüplerin 8-16 yaş aralığındaki sporcuları katılım gösterecek.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞUNA KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonasının Spor Kenti Kocaeli’nde yeni okçuların yetişmesine katkı sunacağını ifade etti. Başkan Büyükakın, sporcuların yarışma ortamında tecrübe kazanmasının yanı sıra önümüzdeki sezonda gerçekleştirilecek olan yerel ve ulusal organizasyonlara ve Türkiye Şampiyonalarına hazırlık anlamında da katkı sağlayacağını belirtti. Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonası, gün boyu sürecek mücadelelerin ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödül töreni ile son bulacak.

PROGRAM AKIŞI

GELENEKSEL YAY / KATEGORİ

SAAT

FAALİYETİN AÇIKLAMASI

MESAFE

10:00 – 10:15

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

Genç Erkek ve Bayanlar

(2005-2006) Yaş

10:15 – 11:00

Yarışma Atışı, 35 Ok

18 Metre

Yıldızlar Erkek ve Bayanlar

(2007-2008) Yaş

11:00 – 12:00

Yarışma Atışı, 35 Ok

18 Metre

Minikler Erkek ve Bayanlar

(2009-2010) Yaş

12:00 – 13:00

Yarışma Atışı, 35 Ok

18 Metre

13:00 – 14:00

Dinlenme (Yemek Molası)

Minikler Erkek ve Bayanlar

(2011-2012) Yaş

14:00 – 15:30

Yarışma Atışı, 25 Ok

18 Metre

Minikler Erkek ve Bayanlar

(2011-2012) Yaş

15:30- 16:45

Yarışma Atışı, 25 Ok

12 Metre

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Aydın’ın Sultanları Yeşilyurt’u rahat geçti: 3-0

Aydın’ın Sultanları Yeşilyurt’u rahat geçti: 3-0