Büyükşehir, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonasını düzenliyor

Türk okçuluğuna katkı sunmaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mart Cumartesi saat 09.00’da İzmit 50. Yıl Spor Salonu’nda yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonasını düzenleyecek. Okçuluk alanında yeni sporcular yetiştirmek isteyen Büyükşehir’in 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği etkinlikte okçular hedefi 12’den vuracak.

8-16 YAŞ ARALIĞINDA SPORCULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen şampiyonaya Kocaeli genelinde Geleneksel Türk Okçuluğu branşlarında faaliyet yürüten kulüplerin 8-16 yaş aralığındaki sporcuları katılım gösterecek.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞUNA KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonasının Spor Kenti Kocaeli’nde yeni okçuların yetişmesine katkı sunacağını ifade etti. Başkan Büyükakın, sporcuların yarışma ortamında tecrübe kazanmasının yanı sıra önümüzdeki sezonda gerçekleştirilecek olan yerel ve ulusal organizasyonlara ve Türkiye Şampiyonalarına hazırlık anlamında da katkı sağlayacağını belirtti. Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonası, gün boyu sürecek mücadelelerin ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödül töreni ile son bulacak.