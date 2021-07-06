”Okuma Günlüğü” şimdi iki ayrı kapak seçeneğiyle!

Ziyaret ettiğiniz kitaplar sizde nasıl izler bırakıyor? Kitapların iç dünyanızdaki yansımalarını yazıya döker misiniz? Pekala, bir okuma günlüğü tutmak okuma alışkanlıklarınıza neler katabilir?

Okuma Günlüğü, okuduğunuz kitaba dair unutmak istemediğiniz detayları, yorumları, anahtar sözcükleri, alıntıları ve sizde uyandırdığı çağrışımları not edip yıllar boyunca saklayabilmeniz için tasarlanan sade ve kullanışlı bir günlük.

Okuma yolculuğunuzdaki rotaları adım adım izlemek için yeni bir yer sunan Okuma Günlüğü, sayfa ortalarında Tim Parks’tan Ricardo Piglia’ya George Saunders’tan, Terry Pratchett’a farklı muharrirlerin okuma ve yazma üzerine kaleme aldıkları kısa metinlere de yer veriyor. Böylelikle okumanın pasif bir hareket olmadığının bir defa daha hatırlatıldığı günlükte yol alan okurlar, faal bir okur olabilmenin ayrıcalığını yaşıyor. Özgün tasarımı ve ciltli baskısıyla dikkat çeken Okuma Günlüğü, okurların başucundan eksik etmeyeceği ve yıllar sonra okurun seyir defteri olarak tahminen de kitap üzere okuyacakları bir miras birebir vakitte.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı