Old G ve Velet’i Buluşturan Şarkı Yayında: “Business”

Old G ve Velet’i Buluşturan Şarkı Yayında: “Business”

 Türkçe rap sahnesinin genç ismi Old G, yeni müziği “Business”ı Universal Music Türkiye etiketiyle bugün y
Ana Sayfa Magazin 10 Temmuz 2021 2 Görüntüleme

Old G ve Velet’i Buluşturan Şarkı Yayında: “Business”

Old G ve Velet’i Buluşturan Şarkı Yayında: “Business”

Türkçe rap sahnesinin genç ismi Old G, yeni müziği “Business”ı Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı. Çalışmalarına sürat kesmeden devam eden üretken sanatkarın Velet’le bir ortaya geldiği “Business”, rap müzik dinleyicilerinden tam not alacağa benziyor.

Old G, yeni müziği için şunları söylüyor: “Parçanın içeriği daha çok kendi duruşumuz ve halimiz, ondan sonra ise karşı durduğumuz ve halli olduğumuz şeylere dayanıyor. Karanlık olduğu kadar enerjik ve teknik, kelam olarak ise duyan kişiyi harekete geçireceğine inanıyorum. Gerek yapım gerek altyapı olarak da prodüktörlerin şahane bir iş çıkardığını görebilirsiniz, burada Kalifor ve Cenan Çelik’in büyük bir rolü var.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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