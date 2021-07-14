Olimpiyat Oyunları Türkiye de Mobil Kullanımı Nasıl Etkileyecek Araştırma Haberi

Geçtiğimiz yıl yapılması planlanan lakin tüm dünyayı tesiri altına alan pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatlarını tüm dünya heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz sene Avrupa futbol şampiyonasının ve Olimpiyatların ertelenmesi, yalnızca spor severleri değil birçok kişiyi üzmüşken, 2021 yazı tüm spor severler için heyecan verici bir halde devam ediyor. Bilhassa Olimpiyatlarda tüm dünya, kadroları ve atletleri nefesini tutup izlerken; markalar da gaye kitlelerine ulaşmanın en tesirli yollarını aramaya devam ediyor.

Taşınabilir kullanımın geçen yıl süratle artması ile, AdColony de Olimpiyatlar sırasında akıllı telefonların Türkiye’deki izleyiciler üzerindeki tesirini ve markaların tüketicilerle nasıl etkileşim kurabileceğini anlamak ve tahlil etmek ismine Yaz Olimpiyat Oyunları Araştırmasını gerçekleştirdi ve çıkan sonuçlar mobilin önlenemez gücünü bir kere daha gözler önüne serdi.

Ankete katılanların 69’u Yaz Olimpiyatlarını televizyondan izleyeceğini belirtirken, akıllı telefonlarından oyunları takip edeceğini söyleyenlerin oranı 48. Aygıtlar özelinde baktığımızda ise; izleyicilerin tek bir aygıta bağlı kalmadan aktifliği rahatça takip etmek istediği görülüyor. İştirakçilerin 68’i Yaz Olimpiyatlarını birden fazla aygıttan takip etmenin değerli olduğunu düşünürken, 54’ü ise birden fazla aygıttan takip edeceğini bildiriyor. İştirakçilerin 48’inin aktiflikleri takip etmek yahut izlemek için taşınabilir uygulamalar indirmeyi düşündüğünü belirtmesi ise bu devirde taşınabilir uygulamaların spor severler için değerinin arttırdığını kanıtlıyor.

Yaz Olimpiyatları periyodunda alışveriş yaklaşımlarına baktığımızda, spor etkinliklerinin spor eserlerinin alışverişini de arttırdığını ortaya çıkarıyor. İştirakçilerin 55’i bu devirde spor ayakkabı alacağını belirtirken, 38’i spor giysi alışverişi yapacağını belirtiyor. Markaların kullanıcılarının dikkatini taşınabilir aygıtlarda yakalaması için, amaç kitlesinin marka ile etkileşime geçmesini sağlaması da çok kıymetli. Ankete katılanların 51’i Yaz Olimpiyatları sırasında taşınabilir aygıtlarında gördükleri reklamlarla etkileşime geçeceklerini ve tekrar izleyeceklerini belirtiyor.

Uygulamalar özelinde ise, iştirakçilerin 43’ü rastgele bir spor kolu ile ilgili aktiflikleri izlerken en çok haber uygulamalarında vakit geçirdiğini belirtirken, 38’i taşınabilir oyun uygulamalarında, 28’i ise iletişim/mesajlaşma uygulamalarında daha sık vakit geçirdiğini söylüyor.

Taşınabilir oyunların gücü spor aktiflikleri devrinde bir sefer daha ortaya çıkıyor. İzleyenlerin 54’ü rastgele bir spor kısmıyla ilgili aktiflikleri izledikten sonra her zamankinden daha fazla spor tipinde taşınabilir oyunları oynadıklarını belirtirken, 68’i oyunları akıllı telefonlarından oynadığını söylüyor.

Türkiye’deki izleyicilerin heyecanla beklediği en büyük spor kısmı atletizm olarak ona çıkıyor. İştirakçilerin 63’ü atletizm yarışlarını izlemeyi planladığını söylerken sırasıyla 56 ile jimnastik ve 52 ile yüzme iştirakçilerin heyecanla izlemeyi beklediği etkinlikler olarak ön plana çıkıyor. Olimpiyatlara yıllar sonra geri dönen yahut birinci kere gerçekleşecek spor etkinliklerinden ise 48 ile sörf Türkiye’deki izleyicilerin en heyecanla beklediği yeni karşılaşma oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı