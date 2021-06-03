Olmuksan paylarının Mondi Corrugated B.V’ye devri

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, hisselerinin Mondi Corrugated B.V’ye devranına ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”5 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ile Mondi Corrugated B.V ortasında Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin toplam ödenmiş sermayesinin %90,38’ine tekabül eden payın periyoduna ait 4 Ocak 2021 tarihinde bir pay alım satım kontratı imzalanmıştı. Tarafımızca yapılan 2 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere 4 Ocak 2021 tarihli pay alım satım kontratında öngörülen pay evresine ait sürece Rekabet Konseyi tarafından müsaade verilmişti. Taraflar pay zamanının kapanışı için kapanış öncesi ön kaideler ile kapanış süreçlerini de tamamlamış olup, Mondi Corrugated B.V, şirketin %90,38’ine tekabül eden toplam 22.334.359.180,5 adet hissesi I.P. Container Holdings (Spain) S.L.’den 0.01 TL nominal bedelli hisse başına 0.003 avro (1 TL nominal pahaya denk gelen hisse adedi için 0.30 avro) olmak üzere toplam 66.4 milyon avro bedeli karşılığında (her bir hisse başına hisse dönem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna (1 avro = 10.4147 TL) nazaran 0.0312441 TL’ye (1 TL nominal bedele denk gelen hisse adedi için 3.12441 TL) devralmıştır. Süreci müteakip, Mondi Corrugated B.V. 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle şirketimizde yaklaşık %90,38 pay oranı ile çoğunluk hissedarı haline gelmiştir.”

Hibya Haber Ajansı