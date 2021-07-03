Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu’ndan anlamlı konser

Farklı meslek kümelerinden amatör müzikseverlerin oluşturduğu Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu, ‘Gökkuşağı Konserleri’ serisi kapsamında, 21 Haziran Pazartesi akşamı Trump Sahne‘de müzikseverlerle buluştu.

Bankacılıktan öğretmenliğe, doktorluktan mesken hanımlığına her yaştan her meslekten tamamı amatör müzikseverlerden oluşan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu, ‘Babalar Günü’ kapsamında çok özel bir konserde sahneye çıktı.

Müziğe gönül vermiş insanların “Herkes Müzik Söylesin” sloganıyla bir ortaya geldiği topluluk, ‘Gökkuşağı Konserleri’ başlıklı konserinde poptan Türk Sanat Müziği’ne her cinsten sevilen müziklerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Şefliğini de üstlenen usta müzisyen Ömer Öcal, söylemek istediği müzik çeşidi ne olursa olsun, müzik söylemek isteyen tüm amatörleri kümeye katılmaya davet ediyor ve şöyle devam ediyor: “Müzik seyahatine çıkalı yaklaşık 9 yıl oldu. Mottomuz topluluğumuza çok âlâ dönüşler sağladı. Amatör bir topluluk olarak Gökkuşağı Konserleri‘mizde toplumsal projelere takviye vererek amatörce müzik söyleyen birçok üyeme, sahne deneyimi, repertuvar, tecrübe sağlamaları ve takviye sağladım. Artık yarı profesyonel denecek kadar ileriye giderek ara kat ettiler. Pandemiden sonra Trump Sahne’deki bu birinci konserimizden elde ettiğimiz gelirle İzmir’de doğuştan kulakları olmayan Alperen’in tedavisine takviye olacağımız için çok mutluyuz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı