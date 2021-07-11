Omtek otomativ a.ş’ye bronz ihracat ödülü

Omtek Otomotiv, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat sayılarıyla ülke iktisadına katma paha sağlamaya devam ediyor. Muvaffakiyetini sürdüren, çeyrek asırlık firma gerçekleştirdiği ihracat performansıyla (OİB) Otomotiv Sanayisi İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilen İhracat Muvaffakiyet Ödülleri’nde Bronz İhracat Ödülü’ne layık görüldü.

Otomotiv Sanayisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) pandemi şartlarına karşın üstün ihracat performansı gösteren firmaları ödüllendirdiği İhracat Muvaffakiyet Ödülleri’nde, Omtek Otomotiv A.Ş. Bronz İhracat Ödülü’ne layık görüldü. 2020 yılında 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan Omtek Otomotiv, OİB tarafından verilen Bronz İhracat Mükafatı ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Omtek Otomotiv İdare Heyeti Lideri Hüseyin Bağcı; “Bu mükafatı başta Pazarlama takımı olmak üzere, tüm Omtek Ailesi ismine onur duyarak kabul ediyorum. Bu mükafatı almanın verdiği haklı gururu yaşıyorum. “Küçük dokunuşlar, büyük farklar…” ideolojisiyle çıktığımız bu yolda, istikrarlı formda artan üretim hacmimiz, genişleyen üretim alanımız, yeni teknolojilerimiz ve artan iş gücümüz ile gelecek yıllarda da başarımızı sürdürerek daha pek çok hoş işe imza atacağız. Buna gönülden inanıyorum, tüm Omtek Otomotiv A.Ş. ailesine, bu başarımıza katkı sağlayan müşterilerimize, iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. El ele daha birçok başarılara” dedi.

ÇEYREK ASIRLIK DENEYİM

Araba aksesuarı bölümünde 25 yıldır faaliyet gösteren Omtek Otomotiv A.Ş., gelişen teknolojinin dayanağını de gerisine alarak her geçen gün güçlenen yenilikçi bir üretim anlayışına sahip. Tüm faaliyetlerinde milletlerarası standartlara ahenk gösteren ve yenilikçi eserler ile daima gelişim gayesini gözeten şirket, Türkiye’de üretim alanında yakaladığı başarıyı dünyada da yakalama amacına adım adım yaklaşıyor.

Bölümde küresel bir dünya oyuncusu olarak konumlanan Omtek Otomotiv A.Ş., son periyotta almış olduğu IATF 16949 Sertifikası ile de kalite idare standardını ortaya koyuyor. Otomotiv eserlerinin dizayndan bakımına kadar olan tüm evrelerde en yüksek kaliteye sahip olduğunu gösteren IATF 16949 kalite sistemi dokümanına sahip Omtek, bu evrak ile tüm dünyada otomotiv üreticileri ve ilgili tedarikçileri ile ortak lisanı konuştuğunu belgelendiriyor. Öteki bir deyişle çeyrek asırlık muvaffakiyetini tescilliyor.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BÜYÜK FARKLAR

“Küçük dokunuşlar, büyük farklar…” mottosuyla kurulan ve kurulduğu günden bu yana kaliteyi önemseyen Omtek, araçlara farklı bir perspektif katıyor. Araba tutkunlarının görsel zevklerini hayata geçiren, onlara daha konforlu sürüş tecrübeleri yaşatmayı misyon edinen Omtek, bu doğrultuda kaliteli hizmet anlayışından ve müşteri memnuniyetinden asla taviz vermiyor. Üstün hizmet ve kalite anlayışıyla müşteri isteklerini karşılayabilmek için gerekli olan idare, insan, yapılan iş, eser ve hizmet kalitelerini bir sistem yaklaşımı içerisinde ele alan Omtek, tüm çalışanların iştiraki, maksat ve fikir birliklerini üretim sürecinde göz önünde bulunduruyor. Bu kalite anlayışı ile insanların severek ve beğenerek aldıkları araçlarına son dokunuşları yapan Omtek, küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratarak araba severleri keyifli ediyor.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA

7.000 m2’lik üretim alanında 250’yi aşkın işçisi ile araba aksesuarı kesiminde 25 yıldır faaliyet gösteren Omtek Otomotiv A.Ş., ürettiği aksesuarlar ile araçların siluetine farklı bir perspektif katarken tıpkı vakitte sürüş konforu da sunuyor. Geniş eser yelpazesi ile dikkat çeken ve Türkiye’de üretimini yaptığı 20.000 den fazla eserini dünya ülkelerine ihraç eden Omtek, dünyada otomotiv dalının nabzını tutuyor.

Dünya markası olma yolunda attığı süratli adımlar sayesinde bunu kısa vadede başaran ve Türkiye’nin araba aksesuarı bölümündeki itibarını tüm dünyaya yansıtan dalın küresel oyuncusu, bugün geldiği noktada 6 kıtaya ve 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

GENÇ VE DİNAMİK TAKIM

Yaratıcılık, verimlilik, estetik ve kalite konusunda en yeterli otomotiv aksesuarlarını geliştirip müşterilerine sunan Omtek Otomotiv, yenilikçi yapısını genç ve dinamik takımına bağlıyor. Kısa müddette, değişen ve dönüşen dünyanın ihtiyaçlarından olan dijital platformlarda, e-ticarette yerini alan çeyrek asırlık dalında önder kuruluş, bu sayede son tüketiciye de ulaşıyor. Günümüzde 50’den fazla ülkeye ihracat yaparken tıpkı vakitte resmi OEM iştirakleri ile işbirliğini sürdüren dalında başkan Omtek, genç grubuyla çıktığı yolda 2006 yılında Almanya’da kurulan OMAC GmbH ve 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan OMAC USA Inc. şubeleri ile yenilikçi ve küresel bir marka olmayı başarmıştır.

ALMANYA VE AMERİKA’DAN SONRA YENİ MAKSAT FRANSA

Almanya’da kurduğu, online perakende satış odaklı kardeş şirket OMAC GmbH vasıtasıyla tüm Avrupa ülkelerine eser satar hale gelen Omtek Otomotiv A.Ş., Almanya’da halihazırda yedi bin beş yüz metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Amerika’da da OMAC USA Inc. olarak yaklaşık 2,2 milyon Euro’luk yatırımla faaliyete başlayan oto aksesuar üreticisi şirket, 2021’de de yaklaşık 1 milyon Euro’luk yatırımla Fransa’da küresel oluşumunun temellerini atmaya devam ediyor. Online ağda 15 bin çeşit eser ile hizmet veren şirket, online platformlardaki satışları ile de muvaffakiyetini ispatlıyor.

KARBON FİBER MODÜLLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Son devirde karbon fiber eser kümesiyle da öne çıkan Omtek, bu alanda son tüketicinin aracına kendi monte edebileceği kolaylıkta, şık ve işlevsel eserler yapıyor. Karbon fiber modülleri kaplama metodu ile değil, gerçek karbon fiber kumaşlardan üreten Omtek Otomotiv, bu özelliği ile rakiplerinden ayrılıyor. Ayna kapağı, kapı kolu, bagaj çıtası, bagaj alt çıtası, kapı eşiği, sis çerçevesi, ön panjur, ön kapı çıtaşı, art tampon eşiği, depo kapağı ve cam çıtası üzere büyük beğeni toplayan pek çok eser üreten şirket, bu eserlerin şık ve şık bir görünümün yanı sıra art tampon eşiği üzere eserlerin gözetici özelliği olduğunun ve yarar sağladığının da altını çiziyor.

İŞLEVSEL TAŞIYICILAR

Her vakit kesimin ve müşterilerinin muhtaçlıklarını tahlil ederek, müşteriye, araba marka, modellerine ve pazara yönelik özelleştirilmiş planlama prensibi ile çalışan Omtek Otomotiv, gereksinim ve gereklilikleri anlayarak, kalite ve estetikten ödün vermeden üretim faaliyetlerini planlıyor. Bu ideoloji ile ürettiği işlevsel taşıyıcılar sayesinde araçların yüklerini hafifleten Omtek, bu taşıyıclarla box, bisiklet, kayak grubu üzere pek çok şeyin araçta kolay kolay taşınmasını sağlıyor. Ürettiği pek çok taşıyıcı modeli için TUV evrakı alarak kalitesini ortaya koyan Omtek, kolay monte edilebilir eserleri sayesinde müşterilerin tercihi oluyor. Ayrıyeten Omtek eser paketlerinin içerisine montaj ekipmanları ile montaj talimatı da yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı