On Binler Masal Park’ta Buluştu

Masal ve çizgi roman kahramanlarının yer aldığı Masal Park, on binlerce vatandaşın katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Masal Park’ın anahtarını başkanlık koltuğuna oturan temsilî başkanlarına teslim etti.

Çorlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Masal Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Önerler Mahallesi sınırlarında yer alan Gölbaşı Gençlik Parkı yanında düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış töreni öncesinde Çorlu Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından konser düzenlendi.

Tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlarken, açılış törenine Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, temsilî belediye başkanları Melisa Kaya ve Mustafa Yıldız, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, siyasi parti il ve ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları yönetici ve temsilcileri, basın mensupları ve on binlerce vatandaş katıldı.

“Çorlu’muzun Neşesi Masal Park”

Törenin ilk açılış konuşmalarını ise temsilî belediye başkanları Melisa Kaya ve Mustafa Yıldız yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt açılış törenine katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak şunları söyledi:

“Saygıdeğer hemşehrilerim ve geleceğimizin umudu sevgili çocuklar… Gülümseyen yüzümüz, Çorlu’muzun neşesi Masal Park’ımızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz!

Öncelikle hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı heyecanla, coşkuyla ve sevinçle kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, cumhuriyete, Atatürk’e ve ilkelerine bağlı çocuklarımızla bir arada kutluyoruz… Ne mutlu bizlere…

“Atatürk 23 Nisan’ı Dünya Çocuklarına Emanet Etti”

Kıymetli hemşehrilerim, bugün, Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinin kazanılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve toplumsal devrimlerin inşa edilmesinde, en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102’nci kuruluş günü. Bugün, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu güven ve umudun ifadesi olarak dünyada ilk kez çocuklara armağan edilen bir bayram günü. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!

Ulu Önderimiz Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Bu yüzden onlara hissettiği sonsuz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak millî bayramımız olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmiştir. Bizler de Ulu Önderimiz’in çocuklara hediye ettiği bu bayram gününde, O’nun izinden giderek çocuklarımıza Masal Park’ımızı hediye ediyoruz. Zaten çocuklarımız için unutulmaz olan bir günü onlar için bir nebze daha güzelleştiriyoruz.

Söz Verdik, Yaptık!

Yerel seçimler öncesinde söz verdiğimiz, sonrasında ise hayata geçirmek için büyük emek verdiğimiz Masal Park’ımızı hayata geçiriyor olmaktan çok mutluyuz. Sözümüzü tutmuş olmaktan da bir hayli gururluyuz…

Bölgemizin ilk ve tek tema parkı olan Masal Park bugün itibarıyla başta çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Böylesi anlamlı ve güzel bir projeyi hayata geçirmekten Çorlu’muza kazandırmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Masal Gibi Bir Çorlu

Çalışmalara başladığımız günden bugüne zaman zaman zorluklarla karşılaştık parkımızı inşa ederken… Fakat çocuklarımızın hayal dünyasını gerçek kılmak, bu güzel parkın onların yüzündeki gülümsemeye dönüşecek olması, zorlukları aşmamızda en büyük etken oldu. Bugün parkımızın açılışını yapıyor olmamız yalnızca masal anlatmayı sevmediğimizin, aynı zamanda Çorlu’yu masal gibi bir şehre dönüştürmeye çalıştığımızın da göstergesidir.

Emeği Geçenlere Teşekkürler

Sevgili çocuklar, bu muhteşem parka kavuşmanıza vesile olduğumuz için çok mutluyum. Parkımızı özellikle 23 Nisan’a yetiştirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çok çalıştık. Belediye meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, belediyemizin değerli bürokratlarına, kurum amirlerimize, tüm müdürlüklerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte bu güzel bayram gününde çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk katmak istedik. Ne mutlu ki bizlere çok çalışarak hepsini başardık…

Ata’mızın İzinden Yürümeye Devam Edeceğiz

Çünkü çalışmanın, başarmanın ve bu güzel ülkenin yurttaşları için hizmet etmenin ne kadar onurlu bir görev olduğunu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik. O’nun izinde yürüyecek ve Çorlu’muz için emekle, özveriyle, en önemlisi de büyük bir sevgiyle çalışmaya devam edeceğiz!

Bu vesileyle, Meclisimizin kuruluşunun 102’nci yılında, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bağımsızlığı için canını feda eden kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; çocuklarımızın umutla geleceğe baktığı; adil, özgür ve barış dolu günler temenni ediyorum.”

Masal Park’tan elde edilecek olan gelirin bir kısmını eğitim için aktaracaklarını söyleyen Başkan Sarıkurt, “Atatürk Evi projemizde olduğu gibi Masal Park projemizden de elde edilecek gelirin büyük bir kısmı Hıdırağa Mahallesi’nde yapmayı planladığımız “Kreş ve Gündüz Bakımevi” projemize aktaracağız. Atatürk Evi’miz ile üniversitedeki gençlerimize karşılıksız burs imkânı sunmuştuk, şimdi de projemizi buradan elde edeceğimiz gelir ile hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Parkın Anahtarı Çocuklara Teslim Edildi

Başkan Sarıkurt’un ardından kürsüye gelen DHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun günün anlam ve önemini belirten birer konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından sahnede bir araya gelen protokol üyeleri kurdele kesimi gerçekleştirerek Çorlu Belediyesi Masal Park’ın açılışını gerçekleştirdiler. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt kurdele kesiminin ardından Masal Park’ın anahtarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çorlu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan temsilî başkanlar Melisa Kaya ve Mustafa Yıldız’a teslim etti.

Konuşmaların ardından Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi, Mektebim Koleji, Trakya Koleji, Benek Koleji, Çorlu Halk Eğitim Merkezi ve Çorlu Belediyesi Halk Oyunları ekipleri tarafından hazırlanan halk oyunları ile gösterileri sahnelendi.

Masal Park Büyük Bir Coşkuyla Açıldı

Açılış töreninin ardından on binlerce vatandaş 21 farklı konsept ve 167 masal kahramanının yer aldığı Masal Park’ı ziyaret ederek günü alanda ve seyir terasında çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi. Çocuklarıyla alanı dolduran vatandaşlar tüm karakterlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Alanda bulunan kaligrafi, cam sanatı ve resim stantları da katılımcılara günün anısına el emeğiyle hazırladıkları hediyeleri takdim etti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Masal Park’ı ziyaret eden çocuklar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Giriş ücreti 5 TL olarak belirlenen Masal Park, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı