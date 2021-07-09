‘Önce ihalelerde davet usulünü kaldırın, sonra belediyelerden şeffaflık isteyin’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, İzmir’de partisinin 1. Olağan Narlıdere İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan şu sözleri kullandı:

‘Kendilerine çoklu maaş hakkı görenler milletin huzurunu bozuyor’

“Gençler işsiz ancak kamu sisteminde üç, beş, hatta on bir yerden maaş alanlar var. Kendi yetmiyor, bir de eşini farklı kurumlardan maaşa bağlayanlar var. 11 yıl ülke iktisadının başında oldum. Birinci gün ‘Bir kişi bir yerden maaş alır’ diye kural koymuştuk. Bizler ayrıldıktan sonra ‘dur’ diyen yok. Buna huzur hakkı diyorlar. Millet huzursuz lakin bunlar çifter çifter maaş almakla ve dağıtmakla meşgul. Kendilerine çoklu maaş hakkı görenler milletin huzurunu bozuyorlar. Huzur hakkı diye gördükleri, bu milletin vicdanını yaralıyor.”

‘Aldı yetkiyi, paramız yarı yarıya bedel kaybetti’

“Üç sene evvel cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde piyasalardaki son süreç gününe bakalım. Dolar kuru 4,70; euro kuru 5,50. Dün gece dolar 8,64; euro 10,31 idi. Yalnızca üç yılda cebimizdeki para yarı yarıya bedel kaybetmiş. Hani ‘Şu kardeşinize bir yetki verin’ diyordu ya… Aldı yetiyi, üç yılda paramızı pul etti. Paramız yarı yarıya kıymet kaybetti. Hazinenin borcu ikiye katladı; 95 yılın toplamı kadar iki yılda borçlandılar. 3 yılda 3 milyon insanımız daha fakirleşti. En varlıklı ile en fakir ortasındaki fark 26 katı aştı.”

‘İmar değişikliklerinin kural dışı birçok süreci hükûmet üniteleri eliyle yapıldı’

“Sayın Erdoğan dün belediye liderlerine hitaben ‘İhaleleri şeffaf biçimde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın’ demiş. Evvel onları kendinize direkt bağlı kurumlarda, bakanlıklarda uygulasanıza. İmar plan değişikliklerinin kural dışı yapılan süreçlerinin birçoklarına bakın; merkezî hükûmet üniteleri eliyle yapılmıştır. Kaç belediye liderimizin kentinde imar durumunu düzgün tutmak için çırpındığını biliyorum. Geliyor bir bakanlık, ki üç dört tane yetkili bakanlık var, kentin ortasında beş katlı binaların olduğu yere yirmi katlı blokları dikip geçiyor.”

‘İmar rantları yasa tasarımızı niçin engelledi?’

“Biz vaktinde imar rantlarıyla ilgili yasa tasarısını hazırladığımızda, emsal artış harcı, bedel artış vergisiyle iktisadın istikrarlarını tekrar kurma gayretini verdiğimizde, parsel bazlı imar değişikliklerini yasaklamak için yasa hazırladığımızda niçin bizi engelledi?”

‘İstanbul’daki dikey yapılaşma Sayın Erdoğan’ın sorumluluğunda oldu’

“1994 yılından 2019 yılına kadar 25 yıl İstanbul’un imarla ilgili bahisleri, rastgele bir orta yahut büyük proje Sayın Erdoğan’ın önüne gelmeden yapılabildi mi? Her türlü mevzuya müdahil oldu. Bir proje gözden kaçmış, ‘Niye haberim olmadı?’ diyor. Hepsini biliyor. İstanbul’da bütün bu dikey yapılaşma kendi bilgisi ve sorumluluğu dahilinde oldu.”

‘Olmayan kanalın üzerinden geçecek köprünün ihalesi yayınlandı mı?’

“Milyarlarca dolarlık en büyük ihaleler davet yordamı yapılıyor. İki-üç tane ahbap şirket çağırılıyor. Hafta sonu daha olmayan kanalın üzerinden geçecek köprünün temelini atacaklar. Bunun ihalesinin canlı yayınını gören var mı? Milyarlarca dolarlık projelerin ihalelerin canlı yayınlandığını görmedim. Cumhurbaşkanı olarak ‘Davet yöntemini kaldırıyorum; ihaleler açık, şeffaf ve dürüstçe yapılsın’ diye davet yapın lakin evvel kendiniz bir yapmaya başlayın. Ondan sonra belediyelerden isteyin. Kendi yapmadığınız şeffaflığı belediyelerinizden nasıl isteyeceksiniz?”

‘Döviz rezervlerini seçimden evvel milleti aldatmak için sattılar’

“Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini satmaya 2019’daki lokal seçimlerden evvel başladılar. Lokal seçimlere giderken bilinmeyen gizli döviz sattılar. Akraba bakanla ‘Bak, ekonomiyi ne hoş yönetiyoruz. Hiç müdahalede bulunmuyoruz fakat döviz kuru da sakin gidiyor’ diye bu milleti aldatmak için sattılar.”

Üniversite imtihanları yılda birkaç kere yapılmalı

Hafta sonu YKS’ye girecek öğrencilere muvaffakiyetler dileyen Babacan şunları söyledi:

“Biz anne babalar olarak son iki yıldır onların neler çektiğini çok yeterli görüyoruz. Üniversite imtihanına uzaktan hazırlandılar. Bilhassa fakir aileler çok önemli külfet yaşadı. Her bir öğrencimizin sıkıntı bir periyot yaşadığını biliyoruz; eforun, gerilimin farkındayız. 12 yıllık eğitim hayatını bir kerelik bir talihe teslim etmenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Üniversite imtihanlarını yılda birkaç sefer yapacağız. Olur da imtihan günü hastalanan, kasvet çeken bir öğrencimiz olursa onlara ikinci, üçüncü hak kesinlikle verilmeli ki 12 yılın birikimini ve 4 yılın mukadderatını bir imtihana sıkıştırmayalım. Bunu parti programımıza da yazdık.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı