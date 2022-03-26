Önce zihinlerdeki engeli kaldırmalıyız

Dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer alan Kartepe Zirvesi “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” kapsamında “engelsiz şehirler” paneli düzenlendi

Kartepe Zirvesi 2022 kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonunda engelsiz şehirler konulu panel gerçekleştirildi. Engelsiz kent Kocaeli için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın programın moderatörlüğünü üstlendi. Panele Paralimpik Sporcu Besra Duman, Paralimpik Sporcu Nesim Turan, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Mevlüt Önerbay, Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu katıldı.

KADER GAYRETE AŞIKTIR, ENGEL TANIMAZ

Başkan Büyükakın, oturuma, ‘’Şehirlerimizde engellilerimizin erişim engellerini ortadan kaldırmak için neler yapmalıyız ve nasıl yapmalıyız bugün burada bunu sormak istiyorum’’ sözleriyle başladı. Başkan Büyükakın, katılımcıları başarılarından dolayı da tebrik etti. Başkan Büyükakın, “Kader gayrete aşıktır derler gayret engel tanımıyor. Besra eskiden sıkılıyormuş insanlar bakar diye, gayret başarıyı getirdi. Meseleye nasıl bakıldığının önemi büyük. Ben bir engelli babası olarak, engelli kelimesinin söylenmesinde sakınca görmüyorum. Hem engelli kardeşlerimiz hem de aileler büyük zorluk yaşarlar. Bu sebeple engelli merkezleri kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimize acımayın, acıma gerektiren bir durum yok çünkü” dedi.

ERKEKLER KADAR KADINLAR DA GÜÇLÜ

Doğuştan boy kısalığı bulunan Besra Duman, 2012 yılında başladığı halter kariyerine, Dünya Paralimpik Halter Şampiyonası’nda 55 kiloda 117 kilo ağırlık kaldırıp, altın madalya alarak devam etti. 2020 yılı Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kadınlar halter 55 kg kategorisinde 124 kilo ağırlık kaldırması ile bronz madalya kazandı. Milli Halterci Besra Duman, “Kendimden utanıyordum dalga geçerler diye. Aslında hepimiz insanız, sadece siz sağlamsınız ben engelliyim. İlk başarımdan sonra engellerimi kaldırdım. Kollarımdan güç alıyorum, bir kadının başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Erkekler kadar kadınlar da güçlü. Tekerlekli sandalyede olmadığım için bunu tam bilmiyorum ama kullanan arkadaşlarım var, onlar yardım istemekte zorlanıyor. Sinema salonuna veya AVM’ye girerken sorunlar yaşıyorlar. Yardım istemek zor bir durum bunun ortadan kalkması gerek’’ dedi.

ENGELLERİ KALDIRMAYA ZİHNİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ilk madalyayı alan milli sporcu Nesim Turan, masa tenisi erkeklerde yarı finalde güney Koreli sporcuyu yenerek bronz madalya elde etmişti. Turan, şehirlerdeki engellerin nasıl kaldırılması gerektiğine değindi. Sözlerine, ‘’Burada olmaktan mutluyum, engelliler haftası dışında burada olmak beni mutlu etti’’ diyerek başlayan Turan, “Engelleri kaldırmaya zihinlerden başlamalıyız. Kocaeli’nin burada engelleri kaldırma konusunda başarılı olduğunu görüyorum. Burada yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Ben önüme rampa çıktığında kendimi ancak engelli olarak görüyorum. İnsan mutlu olduğu şeyi mutlu olduğu şekilde yapmalı. Dezavantajları nasıl avantaja çevirmeliyiz diye bakmalıyız. Nefes almak bile çok büyük bir şükür sebebi bundan keyif alınması gerekir” dedi

DEVLETLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK ÖNEMLİ

Engelli haklarını ve ihtiyaçlarını kapsayıcı bir vizyonla ilgili taraflarla iş ve güç birliği tesis ederek, kaliteli ve sürdürülebilir ürün, sistem ve hizmete dönüştüren küresel bir kuruluş olan Global Engelliler Vakfı “GEV” kurucusu Necdet Öztürk, “Dünya çapında engelleri kaldıralım projeleri var. 13 yaşında trafik kazası geçirdim o zamandan beri 33 yıldır engelliyim. Mevlananın “her günah iç gibi insanı sarhoş etse bu alemde sağlam insan bulamazsınız” sözünü hatırlattı. Dünyayı dolandık şehirlerimize bakalım. Evrensel standartlarını hazırladık. Avrupa Amerika, Canada standartlardan alındı. Gelişmiş ülkelere baktığımızda görevli mimarların devletle işbirliği yaptığını görüyoruz. Bizim uluslararası çalışan bir ekibimiz var. Başkanım sizler beni hem duygu ile hem de akılla dinliyorsunuz bizler sizinle rol model bir uygulamayı çalışabiliriz. Engellleri önlemek lazım engelleri kaldırmak lazım akıllı bir toplumla çalışmak lazım” dedi.

BAZEN ENGELLEYENLER EN YAKINIMIZ OLABİLİR

Gölcük depreminde iki ayağını da kaybeden dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, başarıyla geçtiği sınavları anlattı. Sınırsız kitabının yazarı ve Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı olan Koçak, “Asıl problemi, engeli ortadan kaldırmadığı sürece herkes engellidir. Bir bebek arabası kullanan biriside bu engelle karşılaşıyor. Bazen engelleyenler en yakınlarımız olabiliyor. Önümüze çıkan engellerle savaşmak, aşmak yerine kaçmayı tercih ediyor. Bugün neden vazgeçmeyi seçiyoruz asıl bu engelli kaldırmalı inan zihninde bir şeyleri başarmak için yola çıkarsak hiçbir engel bizi durduramaz” dedi.

KOCAELİ ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞAN TEK İL

Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Mevlüt Önerbay, ‘’Kocaeli, Türkiye’de engellilere hizmeti amaçlayan tek il, biz çokça seviyoruz, hizmetlerinde devamlılıklar diliyoruz. 50 yaşından sonra spora başladım, spor insana özgüven katıyor. Göz duyusu insan hayatını en fazla etkileyen duyu. Başkanımız daha önce, ‘Kocaeli sporun başkenti olacak demişti’, bizler de bu kente hizmet için çalışıyoruz. Ben 26 yaşından sonra görme yetimi kaybettim, bunu imanla aştım. Engelleri nasıl kaldırmalıyız konusuna gelirsek, hizmetler insan odaklı olmalıdır. Yapılan işi insana yapıyorsanız, engel kısmını düşünmeye gerek yok’’ ifadesini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRİN GÜZEL HİZMETLERİ VAR

Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu “Bizim gibi sağırlar sağır kelimesinden rahatsızlık duymuyoruz. İşaret varsa engelimiz yok ama işaret dili yoksa sorun yaşıyoruz insanlar bizimle yazarak anlaşmaya çalışıyor. Yazma konusunda eksiğiz. Bizler sınavlarda sorun yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin çok güzel hizmetleri var. Çok önemli konularımızda bile görüntülü çağrı merkezimizi arıyorum güzel bir hizmet alıyoruz bunun için teşekkür ediyoruz. Eğitim gramer eksikliğimiz oluyor bu sebeple çok küçük yaşlarda eğitim verilmesini öneriyorum. Karamürsel’de işitme engelliler okulu var katılımı çok az birlikte çalışılabilir. Görme ve bedensen engelliler bir araya geldiklerinde anlaşabiliyor fakat biz anlaşamıyoruz, bu sebeple bizler için tesisler olabilir. Fiziki bir engelimiz olmadığı için sorun yaşıyoruz bazen inanmayan insanlarla karşılıyorum, insanları bilinçlendirmek gerekiyor. El hareketlerimizi de çok yanlış anlıyorlar toplum bu konuda bilinçlendirilirse çok verimli bir sonuç alınabilir. İşitme engelli çocukların eğitiminde yardımcı olabiliriz’’ şeklinde konuştu.