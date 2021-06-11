Öncü Teknolojileriyle BMW iX Elektrikli Mobilitenin Standartlarını Belirlemeye Geliyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi BMW iX yollara çıkmaya hazır. BMW’nin yüksek menzil ve performansı bir ortada sunan büsbütün elektrikli birinci SAV modeli BMW iX, xDrive50 ve xDrive40 versiyonlarıyla 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de showroomlara girecek.

İki Alternatifle Emisyonsuz Sürüş Keyfi

Güçlü iki elektrikli motoru ve BMW xDrive elektrikli dört çeker sistemi ile en ileri teknolojileri barındıran BMW iX, minimalist dizaynıyla da otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. Sürüş keyfi, çok taraflılık, sürdürülebilirlik ve lüksü tekrar yorumlayan BMW iX, xDrive50 ve xDrive40 olmak üzere yüksek menzilli iki farklı versiyonu ile yollara çıkacak.

WLTP normlarına nazaran tam şarj ile şoförlerine yaklaşık 630 km’lik menzil sunan BMW iX xDrive50, 523 bg güç ve 765 Nm tork üretirken 0’dan 100’e sırf 4.6 saniyede ulaşabiliyor. WLTP normlarına nazaran tam şarj ile yaklaşık 425 km yol giden BMW iX xDrive40 ise 326 bg güç ve 630 Nm tork bedelleriyle 0’dan 100’e 6.1 saniyede ulaşıyor. BMW iX xDrive40, BMW iX’in DC süratli şarj altyapısı sayesinde yaklaşık 35 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşırken, on dakikalık şarjla yaklaşık 120 km sürüş menzili sunuyor.

BMW iX’teki sürüş sistemi, arabanın iki elektrik motorunu, güç elektroniklerini, şarj teknolojisini ve yüksek voltajlı bataryayı kapsayan beşinci jenerasyon BMW eDrive teknolojisine dayanıyor. BMW iX’in yol tutuş yetenekleri ve kabin içindeki konfor düzeyi, sınıfında öncü ‘Carbon Cage’ ile sağlanırken, 0.25 Cd’lik sürtünme katsayısı sunan alüminyum uzay çerçevesi de yüksek sürüş menziline katkıda bulunuyor.

En Son Teknoloji Güçlü Tasarım

İnovatif çizgileriyle Spor Aktivite Aracı (SAV) segmentine yeni bir yorum getiren BMW iX, kaslı dış oranları, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla sürüş keyfini günlük kullanım ve uzun seyahatlerde eşsiz bir tecrübeye dönüştürüyor. BMW’nin yeni tasarım lisanının sembolü geniş Böbrek Izgara ise tüm elektronik sürüş asistan sistemlerini barındırmasının yanı sıra oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini uygunlaştırma teknolojisiyle de fark yaratıyor.

Uzunluk ve genişlik bakımından BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6’yı anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.

Shy Tech ile Çarpıcı Fonksiyonellik, Fütüristik Görünüm

BMW iX’in çığır açan tasarımı ‘‘Shy Tech’’ prensibiyle tasarlanan kabininde de kendini gösteriyor. ‘‘Shy Tech’’ unsuru sırf kullanıldığı vakit fonksiyonlarını ortaya çıkaran teknolojik yaklaşımı söz ediyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da ‘‘Shy Tech’’ kendini muhakkak ediyor. Böylelikle, BMW Group bir modelinde birinci kez hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yeniden birinci defa bir BMW modelinde kullanılan altıgen formlu direksiyon simidi ve yeni kuşak BMW İşletim Sisteminin bir modülünü oluşturan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yapıyor.

Electrochromic Gölgelendirmeli Panoramik Cam Tavan ile Ferahlık ve Konfor

BMW iX’te kullanılan panoramik cam tavan BMW iX’in içindeki ferahlığı ve ambiyansı değerli oranda geliştiriyor. Panoramik cam tavan, tek modüllü şeffaf yüzeyiyle, rastgele bir çapraz dayanak olmadan tüm iç yeri kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Cam tavan, iç yeri direkt güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip. Lamine cam yapı, hem ultraviyole ışınlarına karşı optimum müdafaa hem de eksiksiz bir akustik konforu standart olarak sunabiliyor. Cam tavan, bir iç kaplamaya sahip olmak yerine, otomotiv sanayisinde iç yeri gölgelendirmek için PDLC (Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) teknolojisini kullanan cinsinin tek örneği olarak dikkat çekiyor.

Yeni Entegre Nano Elyaf Filtreli Otomatik Klima Denetimi

BMW iX, standart olarak araç içi sıcaklığını ve havalandırma ayarlarını hem gerideki yolcular hem de şoför ve ön taraf için başka ayrı denetim edilebilmesini sağlayan dört bölgeli klima sistemiyle geliyor. Arabanın içindeki havayı daha aktif bir biçimde temizlemek için nanofiber filtre teknolojisi kullanan klima sistemi, BMW iX’te standart olarak ön ısıtma ve ön iklimlendirme fonksiyonu de görüyor. Yenilikçi nano fiber filtre teknolojisi sayesinde, mikrobiyal partiküller ve alerjenlerin aracın içine girmesi de önlenebiliyor.

BMW iX, iç yerin ısınmasına yardımcı olmak için gösterge paneli, torpido gözü, kapı paneli, orta kol dayama ve direksiyon simidi için verimli yüzey ısıtma seçeneği sunan birinci model olarak da ön plana çıkıyor.

Ses Tecrübesinde Bir Adım Ötesi

BMW iX’te standart olarak sunulan Harman Kardon Surround Ses Sistemi, yedi bantlı ekolayzır, 655 watt ses gücü ve arabanın dinamik performans düzeyine bağlı ayarı ile harika bir ses kalitesi sağlıyor. Birinci sefer opsiyon olarak sunulan Bowers & Wilkins Surround Ses Sistemi’nin en son sürümü, ses tecrübesini farklı bir boyuta taşırken, BMW iX’i dört tekerlekli bir konser salonuna dönüştürüyor.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Yeni Bir Boyut

BMW iX’in üretim süreçlerinde kullanılan gereçler sürdürülebilirliğe verilen ehemmiyeti gösteriyor. En son teknolojiyle bir ortaya gelen doğal ve geri dönüştürülmüş gereçlerin yaygın kullanımı arabanın her alanında kendini gösteriyor. Hammadde ve üretim metotlarını seçerken uygulanan sürdürülebilirlik odaklı yaklaşıma uygun olarak BMW iX’in FSC sertifikalı ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarında, orta konsol ve yer panellerinin yüzeylerinde yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. Koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyi doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlenirken, böylece etrafa ziyanlı üretim kalıntıları önlenmiş oluyor. Birebir vakitte bu özellik deriye yüksek kaliteli fakat doğal bir görünüm de kazandırıyor. BMW iX’in paspasları da plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen materyalle üretiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı