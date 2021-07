One&Only Portonovi’nin Türkiye’deki ilk davetinde iş, sanat ve cemiyet dünyası bir araya geldi

İdare Konseyi Başkanlığı’nı Ahmet Erentok’un üstlendiği Azmont Investments’ın 26 hektar alan üzerinde, 996 milyon Euro’ya malolan Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, Mayıs 2021 itibariyle konuklarını ağırlıyor.

En üst seviye konaklama tecrübesi yaşamak isteyen konuklar için 9 ülkede hizmet veren One&Only Otel Zinciri’nin Avrupa’daki birinci oteli One&Only Portonovi, Adriyatik kıyısında denizle içiçe Boka Körfezi’nde bulunuyor. Türkiye’deki birinci davetini Bodrum’da pozisyonuna yakışır bir yerde Halas Gemisi’nde gerçekleştiren otel, Avrupa’nın en süratli büyüyen ikinci turizm destinasyonu Karadağ’ın en lüks otel işletmesi olarak konuklarına eşsiz bir ömür tarzı adresi olmayı hedefliyor.

Azmont Investments İdare Konseyi Lideri Ahmet Erentok’un ve One&Only Portonovi’nin Genel Müdürü Michele Giraudo’nun konut sahipliğinde gerçekleşen davete, Aylin-Zülfü Livaneli, Cem Mirap, Mehmet Yemeniciler, Özdem Gürsel, Sinan Özer, Aykut Kozalıoğlu, Saffet Emre Tonguç üzere iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

Azmont Investments İdare Heyeti Lideri Ahmet Erentok, davette yaptığı konuşmada; “Son 6 yıldır grubum ve ben yalnızca Adriyatik’de değil Avrupa’da da örnek teşkil edecek bu özel projeyi hayata geçirmek için çok çalıştık. Gayemiz Avrupa’nın en hoş tabiata ve kültürel mirasa sahip ülkelerinden biri olan Karadağ’ı, içinde 214 rezidansı, 238 bağlama kapasiteli marinası, ve One&Only oteli olan bu çok kapsamlı resort projesi ile lüks turizminde dünya haritasına sokmaktı. Vizesiz seyahat, uçuş müddetinin kısalığı, Unesco Dünya Mirası kentleri ve markanın kanıtlanmış hizmet kalitesiyle One&Only Portonovi’nin Türk konuklarımız tarafından çok tercih edileceğine inanıyorum’ dedi.

One&Only Portonovi Oteli’nin Genel Müdürü Michele Gireudo ise 12 ay hizmet verecek otelin, pozisyonuna ve One&Only Portonovi’nin eşsiz servis anlayışına değinerek; ‘One&Only zincirinin Avrupa’da ki birinci temsilcisi olarak, gerek itinayla dekore edilmiş 66m2lik odalarımız, gerek Michelin yıldızlı restoranlarımız gerekse 360 derece sağlıklı hayat tecrübesi sunan Chenot Espace ile Türk konuklarımıza, One&Only Portonovi’de ayrıcalıklı bir tecrübe yaşatmaktan memnunluk duyacağız’ dedi.

One&Only Portonovi

Otelde, konukların tabiat ve deniz görünümünü en düzgün görecekleri formda pozisyonlandırılmış 105 oda, 6 suit ve özel plajı olan 12 villa bulunuyor. 4000m2’lik alanda hizmet veren dünyaca ünlü Chenot Espace’da erkekler ve bayanlar için başka kısımlarda sauna, hamam, buhar odaları, 28 terapi odası, kapalı havuz, gym ve özel Chenot rituel odaları mevcut. Otelde ayrıyeten, 6 açık havuz ve özel kumsal bulunuyor. Şef Nancy Kinchela’nın en taze ve doğal eserleri modernize ettiği Karadağ yemeklerinin servis edildiği La Veranda Restorant, İtalyan mutfağının rafine ve sağlıklı örneklerinin sunulduğu Michelin yıldızlı şef Giorgio Locatelli imzalı Sabia Restorant ve çağdaş Japon yemekleri sunan ve hareketli bir havuz kulübü olan Tapasake Club, gastronomik tecrübeler için otel konuklarının yanı sıra Karadağ’daki tüm lezzet düşkünlerinin tercihi olacak. One&Only Portonovi ile tıpkı complex içinde yer alan D-Marin Portonovi Marina, uzunluğu 120 metreye kadar 238 harika yat bağlama kapasitelidir ve tüm lüks marina hizmetlerini sunmaktadır.

One&Only Hakkında

Ultra-lüks pazar için yaratılan One&Only, mükemmelliyetçiliğin simgesi olarak algılanmaktadır. Dünyanın en hoş yerlerindeki otelleri ile ödüllü zincir, her otelinde konuklarına mahallî kültürden esinlendiği kendine mahsus tarzı ve karakteri samimi bir otelcilik ve eşsiz güçle sunar. Bu özel koleksiyon Maldivlerde One&Only Reethi Rah; Maritius’da One&Only Le Saint Géran; Dubai’de One&Only Royal Mirage ve One&Only The Palm; Meksika’da One&Only Palmilla ve One&Only Mandarina; Güney Afrika’da One&Only Cape Town; Avustralya’da Emirates One&Only Wolgan Valley in The Blue Mountains; Malezya’da One&Only Desaru Coast; ve Rwanda’da One&Only Nyungwe House ve One&Only Gorilla’s Nest ve Karadağ’da One&Only, Portonovi. Yeni açılacak otelleri; Yunanistan’da One&Only Kéa Island, Dubai’de One&Only One Za’abeel. Daha fazla bilgi için oneandonlyresorts.com ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı