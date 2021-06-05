Online alışveriş aramaları yüzde 300 arttı

Google, 26 Ocak 2020- 26 Mart 2020 ile 26 Ocak 2021- 26 Mart 2021 tarihleri ortasında yapılan milyarlarca arama sorgusunu inceledi. Datalara nazaran, tekrar açılma sürecinin inançlı bir formda gerçekleşeceğini düşünenler seyahat, tatil ve seyahat hususlarındaki arama oranlarını artırdı. “Yakınımda ziyaret edilecek yer” aramaları 2020 yılına kıyasla yüzde 200 arttı. “Yakınımdaki tatil kaçamakları” aramalarında evvelki yıla nazaran yüzde 100, “uluslararası uçuşlar” için yapılan aramalarda yüzde 60 artış görüldü.

Erkeklerde yüzde 500, bayanlarda yüzde 200

Tüketicilerin olağanlaşma sürecine girilirken dış görünüşlerini yenilemelerine yardımcı olacak tarz ve güzellikle ilgili aramaları da dikkat çekti. “50 yaş üzeri saç stilleri” için yapılan görsel aramalarının sayısında 2020’ye nazaran yüzde 400 artış gerçekleşti. “Erkekler için kolay saç stili” ile ilgili görsel aramalardaki artış yüzde 500 olurken, bayanların “kısa doğal saç kesimleri” için yaptıkları aramaların sayısında yüzde 200 artış gözlemlendi.

Lüks eserlere merak yüzde 300 arttı

Tüketiciler pandemi periyodunda birikimleriyle neler yapabileceklerini de araştırdılar. “Lüks modern” için yapılan görsel aramaların sayısında geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 300 artış görüldü. “Nasıl yatırım yapılır” aramalarının ise 2020 datalarına kıyasla yüzde 70 yükseldiği belirlendi.

Büyümenin ön koşulu dijitalde müşteriyi kazanmak

Pandemi sürecinde eser ve marka bazlı aramaların çeşitlendiğini belirten dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Mobil aygıtlarına online alışveriş uygulaması indiren tüketiciler, uygulama arama oranlarını yüzde 300 artırdı. E-ticaretle ilgilenenlerin sayısının artması ‘alım satım uygulamaları’ aramalarının oranını yüzde 200 yükseltti. İşletmeler, tüketici davranışlarına ahenk sağlama konusunda önemli bir rekabet halindeler. Dijital dünyanın ağır rekabet içeren ortamında, uzman takımımızla çıktıları somut ve ölçümlenebilir dijital pazarlama stratejileri sunarak şirketlerin büyümelerine katkı sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı