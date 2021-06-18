Online Apiterapi Eğitimi Başlıyor

Balparmak, AlchemLife ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle 19-20 Haziran tarihlerinde sıhhat profesyonelleri için “Online Sertifikalı Bilimsel Apiterapi” eğitimini düzenliyor.

Tam 40 yıldır dünyaya yararlı olmak için çalışan Balparmak, Yeditepe Üniversitesi ve AlchemLife iş birliğiyle ile sıhhat profesyonellerine yönelik olarak düzenlenen “Online Sertifikalı Bilimsel Apiterapi” eğitiminin ikincisi 19-20 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştiriliyor. Tabip, eczacı ve diyetisyenler için özel olarak planlanan eğitimde , doğal balın yanı sıra polen, propolis ve arı sütü üzere katma pahalı öteki arı eserlerinin aktüel bilimsel araştırma bulgularına dayanarak profilaktik ve terapötik olarak insan sıhhati üzerindeki tesirleri konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Fazilet Yeşilada ve Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Kısmı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Etil Güzelmeriç tarafından çevirim içi platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde apiterapinin tarihçesinden arı eserlerine, apiterapinin hudut sistemi, enfeksiyon hastalıkları, teneffüs sistem, kardivasküler sistem üzere beden üzerindeki tesirlerinden apiterapide inançlı kullanıma birçok mevzu ele alınacak. Eğitim sonunda, eğitim müddetinin en az 50 sinde bulunan iştirakçilere Yeditepe Üniversitesi Daima Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek on-line sertifika imtihanına giriş hakkı verilecek ve düzenlenen imtihanda başarılı olan iştirakçiler sertifikalarını alacaklar .

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı