Online harcamalar yüzde 45 arttı

E-Ticaret Tesir Tahlili 2020 Raporu’na nazaran, geçtiğimiz yıl dünyada internet kullanan her beş şahıstan dördü e-ticaret yaptı. Rapora nazaran, 2020 yılında Türkiye’de e-ticaret harcamaları 226 milyar TL’ye ulaştı. E-ticaretin yüzde 63’ü ise taşınabilir uygulamalar üzerinden gerçekleşti.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Deloitte Digital tarafından hazırlanan TÜBİSAD İktisadın Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Tesir Tahlili 2020 raporuna nazaran, e-ticarete katılan işletme sayısı 2015’ten bu yana yüzde 42 oranında arttı. Rapora nazaran, 2020’de Türkiye’de gerçekleşen e-ticaret harcamalarının toplam fiyatı 226 milyar TL. E-ticaret harcamaları pandemi tesiriyle yüzde 45 oranında büyüdü. Online alışverişlerin yüzde 63’ü taşınabilir uygulamalar üzerinden yapıldı. Rapor, e-ticaretin tüketici algısına da ışık tuttu. Tüketicilerin yüzde 41’i toplumsal medyanın online alışverişlerde eser tercihlerini etkilediğini söz etti.

İşletmelerin yüzde 63’ü toplumsal medyada reklam yayınladı

E-ticarette dijital reklamcılığın değerine vurgu yapan dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, toplumsal medya reklamlarının satışlar üzerindeki tesirine şu sözlerle değindi: “Ticaretin ‘e’ halinin giderek yaygınlaştığı şu günlerde, işletmelerin tüketiciye dokunma yolları de değişti. Toplumsal medya reklamları yayımlayan işletmelerin oranı yüzde 63’e yükseldi. İşletmeler, ‘sosyal ticaret’ kavramını benimseyerek daima ulaşılabilir olmanın avantajına toplumsal medya ile ulaştı. Otomasyon teknolojisiyle dijital reklam bütçelerinde yüzde 30’un üzerinde tasarruf sağlayarak tüm paydaşlarımızın gayelerine daha süratli ve kolay ulaşmalarını sağlıyoruz.”

Online satışlar istihdamı yüzde 22 artırdı

İşletmelerin yüzde 22’si internet satışları için ek istihdam yarattı. İnternetten satış yapmanın toplam satışlarını artırdığını belirten işletme oranı yüzde 75. İnternet satışlarının pandemi sonrası artmaya devam edeceğini öngören firmaların oranı ise yüzde 39. Giysi eserleri, yüzde 85 oranla online’da en fazla alışveriş yapılan kategori olarak öne çıktı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği e-ticaret kanalı ise yüzde 91 oranla e-ticaret pazar yerleri oldu.