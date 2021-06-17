“Online Sertifikalı Bilimsel Apiterapi” eğitimi düzenleniyor

Balparmak, Yeditepe Üniversitesi ve AlchemLife iş birliğiyle ile sıhhat profesyonellerine yönelik olarak düzenlenen “Online Sertifikalı Bilimsel Apiterapi” eğitiminin ikincisi 19-20 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştiriliyor. Tabip, eczacı ve diyetisyenler için özel olarak planlanan eğitimde , doğal balın yanı sıra polen, propolis ve arı sütü üzere katma bedelli öteki arı eserlerinin yeni bilimsel araştırma bulgularına dayanarak profilaktik ve terapötik olarak insan sıhhati üzerindeki tesirleri konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Kolu Lideri Prof. Dr. Fazilet Yeşilada ve Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Kolu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Etil Güzelmeriç tarafından çevirim içi platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde apiterapinin tarihçesinden arı eserlerine, apiterapinin hudut sistemi, enfeksiyon hastalıkları, teneffüs sistem, kardivasküler sistem üzere beden üzerindeki tesirlerinden apiterapide inançlı kullanıma birçok bahis ele alınacak. Eğitim sonunda, eğitim mühletinin en az yüzde 50 sinde bulunan iştirakçilere Yeditepe Üniversitesi Daima Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek on-line sertifika imtihanına giriş hakkı verilecek ve düzenlenen imtihanda başarılı olan iştirakçiler sertifikalarını alacaklar .

İştirakin fiyatsız olduğu eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiye ve müracaat formuna www.bilimselfitoterapi.com/bilimsel-apiterapi adresinden ulaşabiliniyor.

Hibya Haber Ajansı