Online teknik eğitimlerle sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor

Pandemi ile birlikte dijitalleşme çalışmalarına tartı veren ve bu alanda yatırıma devam eden DemirDöküm, bölümün gelişimine büyük katkı sağlayan DemirDöküm Akademi eğitim platformunu güçlendirmeye devam ediyor. Çalışanlarının yanı sıra iş ortaklarının da mesleksel ve kurumsal gelişimini destekleyen kurum, satış ve pazarlama eğitimlerinin akabinde teknik eser eğitimlerini de dijital platforma taşıdı.

DemirDöküm, müşteri beklentilerine hakikat ve süratli karşılık vermek, saha tertibini geliştirmek, tüketicilerine sağladığı avantajları artırmak için hayata geçirdiği DemirDöküm Akademi ile kesimde fark yaratmaya devam ediyor. 2018 yılından itibaren Türkiye’yi vilayet il dolaşarak yüzlerce iş ortağına marka, satış ve pazarlama alanında eğitimler düzenleyen DemirDöküm, koronavirüs pandemisi ile birlikte bu alandaki eğitimleri dijital ortama taşıdı. Klâsik eğitimleri dijital ortamda vakit ve yerden bağımsız online verilmesini sağlayan şirket, bu alandaki savını yeni eğitim başlıkları ve içerikleri ile artırmaya devam ediyor.

Son 4 yıldır müşteri memnuniyetini ve iş ortaklarının satış yetkinliklerini geliştirmek ismine tüketici gereksinimini manaya, bedel odaklı satış, tesirli satış tekniği, aktif sunum teknikleri, satış, satış takibi ve faal pazarlama başta olmak üzere yüzlerce iş ortağına 100’ün üzerinde eğitim düzenleyen ve 2020 yılında Satış Akademisini dijital platforma taşıyan DemirDöküm, 2021 yılında da online “Teknik Eser Eğitimleri” modülünü tamamladı. Müşteri tecrübesi ve memnuniyetinin yanı sıra iş süreçlerinde verimliliğin ve muvaffakiyetin artırılmasına yönelik hazırlanan teknik eser eğitimleri programı, 3 bin 500 iş ortağına verilecek.

16 FARKLI EĞİTİM İÇERİĞİNE ERİŞİMLE BAŞLADI

Evvelki yıllarda DemirDöküm Akademi çatısı altında fiziken verilen eğitimlerin online ortama taşınmasıyla satış, pazarlama, müşteri tecrübesi ve beraberinde memnuniyetinde değerli bir kazanım elde edildiğini belirten Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Atan, “Türkiye genelinde yüzlerce iş ortağımızdan aldığımız talep ile DemirDöküm Akademi’nin online eğitimlerini geliştirmeye, yeni başlıklar ve eğitim içerikleri katmaya devam ediyoruz. Teknik eser eğitimlerinin de dijital ortama taşınmasıyla birlikte daha fazla iş ortağımıza eğitim için vakit ve yerden bağımsız ulaşacak, hayatlarını kolaylaştıracağız. İster cep telefonları ya da tabletleri üzerinden isterlerse masa başında tek tuşla bütün teknik eğitimlere erişimi açtık. 3 bin 500 iş ortağımıza ulaşmayı hedeflediğimiz online teknik eğitim platformumuz üzerinden şu an 16 farklı eğitim içeriğine ulaşılabiliyor” dedi.

“TEKNİK KUSURLARI MİNİMUMA İNDİRECEĞİZ”

Isıtma ve soğutmada dalın en geniş eser gamına sahip olan DemirDöküm’ün klâsik eser gamının yanı sıra yeni alanlarda da eser gamını geliştirdiğini, teknik eğitimlerin kıymetinin arttığını belirten Atan, “Pandemi sürecinde farklı alanlarda olduğu üzere eğitimde de iş ortaklarımızın mesleksel ve kurumsal gelişimini dijital ortamda desteklemeye devam ettik. Bu süreçte alınan eğitimlerle teknik bahislerde karşılaşılan kusurlar minimuma indirildi, müşteri memnuniyet oranımızı artırdık. Yeni eklenen teknik eser eğitimleriyle müşteri memnuniyetinde referans noktası olmaya devam edeceğiz. Başta montaj olmak üzere teknik yanlışları tüm eserlerimiz için asgarî düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Birinci etapta ana eser kümemiz olan kombilerimizin 3 modeli için eser eğitimlerini DemirDöküm Akademi’ye yükledik. Önümüzdeki süreçte oda termostatları, eser seçim uygulaması, klima, ısı pompası, kazanlar, elektrikli aygıtlar, radyatör ve yeni gelecek olan eser gruplarımız için hazırlanan içerikleri iş ortaklarımıza sunacağız” açıklamasını yaptı.

DemirDöküm’ün fiziki olarak uzun müddet evvel başlattığı eğitim seferberliğinde DemirDöküm Akademi ile fark yarattığının altını çizen Ufuk Atan, “DemirDöküm Akademi’yi hazırladığımız dijital içeriklerle kesimin en savlı dijital eğitim portalı haline getireceğiz. Titizlikle hazırlanan eğitim içerikleri dijital ortamda verileceği için her bir iş ortağımızın eğitimlere iştirakini takip edip, teşvikler konusunda ferdi hatırlatma yapabilecek, gelişimlerini farklı başka destekleyebileceğiz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı