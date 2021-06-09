“Önümüzdeki 10 yılda sigorta ve emeklilik sektörümüz önemli büyüme kat edecek”

Türkiye’de sigortacılığın referans merkezi Türkiye Sigorta Birliği tarafından düzenlenen “Sigorta Haftası” açılış paneli ile başladı. TSB Lideri Atilla Benli, SEDDK Lideri Türker Gürsoy ve TOBB Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yer aldığı panelde sigortanın Türkiye iktisadına katkıları değerlendirildi. Sigorta Haftası 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri ortasında sigortacılığı ilgilendiren değerli bahislerdeki panellerle devam edecek.

Türkiye’de sigortacılığın çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) bu yıl 10. sefer düzenlediği, sigorta kesiminin en kıymetli buluşmalarından Sigorta Haftası “2021’de Sigortanın Türkiye İktisadına Katkısı, Beklentiler, Fırsatlar” paneli ile başladı. Hafta uzunluğu gerçekleşecek panellerde sigorta dalının iktisada katkısı, COVID-19 sürecinde dalın ortaya koyduğu performans, gelecek trendleri, sıhhat, trafik, alacak sigortaları ve Ferdi Emeklilik Sistemi (BES) üzere birçok değerli husus uzmanlar tarafından ele alınacak.

Sigorta Haftası’nın 10. Yılı Kutlu Olsun

Haftanın ve günün açılış panelinde değerlendirmelerde bulunan TSB Lideri Atilla Benli şunları söyledi: “Sigorta Haftası’nın tüm paydaşlarımız ve vatandaşlar nezdinde kutlu olmasını diliyorum. Bu kıymetli haftaya değer gösteren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Liderimiz Sayın Türker Gürsoy’a ve 16 bini aşkın acentemizin ve sigorta eksperlerimizin çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Sigorta Haftası’nın 10. yılını kutluyoruz, başka yandan da SEDDK’nin misyona başlamasının da birinci yıl dönümü. Sigortacılığı ilgilendiren mevzularda atılan tüm adımları dikkatle takip ediyor, bölümün ve sigortalıların faydasına olacak her türlü gelişmenin de öncüsü ve takipçisi olmak için uğraş veriyoruz.”

“Sigorta bölümü olarak ‘kara gün dostu’ olduk”

Son 1,5 yıldır COVID-19 başta olmak üzere yaşanan doğal afetlerin olumsuz tesirleriyle ülke çapında uğraş verildiğini belirten Benli, “Sigorta dalı olarak ‘kara gün dostu’ olduk. Güç günlerde ülkemizin ve milletimizin yanında durduk, elimizi taşın altına sokmaktan çekinmedik” dedi. Atilla Benli kelamlarını şöyle sürdürdü: “Pandeminin başlangıcından bu yana; direkt pandemiye ait olarak hayat sigortalarında 750 milyon TL, sıhhat sigortalarında ise 228 milyon TL; Elâzığ ve İzmir zelzele felaketlerinde ise 717 Milyon TL tazminat üstlendik. Bu sayılara, pandemi kapsamında sigortalılarımıza sağladığımız öteki imkanları da kattığımızda halkımıza yaklaşık 2 Milyar TL üzere kıymetli ölçekte bir takviye sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. 2020 yılında kesimimiz prim üretimini 19,2 artırarak 82,6 Milyar TL prim büyüklüğüne ulaşmıştır. 2021 yılına da uygun başladık; birinci dört aylık prim üretiminde yaklaşık 33 milyar TL üzere bir üretim sayısı yakaladık; yıl sonunda bu sayının 100 milyar TL’yi aşmasını bekliyoruz. Son periyotta süratle hayata geçmeye başlayan dalımızı yakından ilgilendiren uygulamaların hayata geçirilmesiyle birlikte 2020 yılında sağlanan ivmenin artarak devam edeceğine ve önümüzdeki 10 yılın Türkiye sigortacılığının ve emeklilik kesiminin değerli büyüme kat edeceği bir periyot olacağına inanıyorum.”

“Sektörümüzün regülatörü olsak da amaçlarımızın ortak”

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu çalışmalara değinen SEDDK Lideri Türker Gürsoy, “Kuruluşumuzdan bu yana 1 yıl geçmiş üzere görünse de teşkilat yapımızın oluşturulmaya başlandığı Ekim 2020’den bu yana geçen 7 ay üzere kısa bir müddette, kurumumuzdaki tüm arkadaşlarımızla pandemi kurallarına karşın büyük bir emek ve özveriyle kıymetli işlere imza atmanın haklı gururunu yaşadığımızın bilinmesini isterim. Kısa mühlet zarfında DASK, BES üzere bahislerde kıymetli atılımlar yaptık, çeşitli düzenlemelerle bölümün ve vatandaşlarımızın faydasına çalışmalar yürüttük. Geleceğe de umutla bakıyoruz. Kesimimizin ülke ekonomisindeki hissesinin mevcuttaki 2,5’luk düzeylerden süratle 10’lara çıkması gerekiyor. Biz de bu tarafta çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kesimdeki tüm paydaşlarımızla iş birliğinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yolunda bizim için çok değerli olduğunun altını bilhassa çiziyorum.” dedi.

Amaçlarının daha şeffaf, daha öngörülebilir bir regülasyon süreci ve çağın gereklerine uygun kontrol anlayışı olduğunun altını çizen Türker Gürsoy kelamlarını şöyle sürdürdü: “Sektörümüzün regülatörü olsak da amaçlarımızın ortak olduğunun ve birebir tarafta yürüdüğümüzün bilinmesi gerektiğinin altını bilhassa çizmek istiyorum. Hepimiz memleketler arası entegrasyonu yüksek, finansal ve kurumsal yeterliliği sağlam, istikrarlı, sürdürülebilir bir büyümeye sahip dal hedefliyoruz. Bölümümüzün ülke ekonomisindeki hissesinin mevcuttaki 2,5’luk sevilerden süratle 10’lara çıkması gerekiyor. Biz de bu istikamette vakit kaybetmeden çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan gayelerimizi somutlaştıracak yol gösterici ise, kurum olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve kısa vadede kamuoyuna açıklamayı düşündüğümüz 5 yıllık SEDDK Siyaset Dokümanı olacak. Sahip olduğumuz düzenleme ve kontrol anlayışının ayrıntılı olarak yansıtılacağı bu doküman kurumumuzun bir nevi yol haritası hüviyetinde olacak. Böylece, vatandaşlarımızın, paydaşlarımızın ve dala ilgi gösteren tüm yatırımcıların önünü görmesi sağlanacak.”

“Sigorta olmazsa üretim olmaz”

Sigorta Buluşmaları’nın birinci panelinin bir öteki değerli konuğu olan TOBB Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu da sigorta acenteleri ve eksperlerinin, pandemi ve afet şartlarına karşın, iş yapma biçimlerindeki dönüşüme süratle ahenk sağlayarak çok düzgün bir imtihan verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, alanda çalışan acente ve eksperler sayesinde hiçbir aksaklık yaşanmadan sigortalılara kesintisiz hizmet verilmesinin sigortacılık dalının devamlılığı açısından kıymetli olduğuna değindi. Sigorta eksperleri ve acentelere yönelik daima mesleksel gelişim sağlayan eğitimlerine online olarak devam ettiklerini tabir eden Hisarcıklıoğlu, alanda sigorta bölümünün gelişimi, sigorta şuurunun yaygınlaştırılması ve hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında acente ve eksperlerin ehemmiyetinin büyük olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle sanayicilerimiz için de sigorta tahlilleri kıymetlidir. Sigorta olmazsa üretim olmaz, sigorta olmazsa ihracat olmaz, yabancı yatırım olmaz. Bu manada daha fazla sanayi kuruluşunun sigortalanması açısından gerekli teşebbüslerde bulunuyor ve paydaşlarımızla istişareler yapıyoruz. Bu bahiste da yol kat edeceğimize inanıyoruz. Sigorta bölümünü iş ortağımız olarak gördüğümüzü ve ülkemizin sigorta bölümüne inancımızın tam olduğunu söylemek istiyorum.” diye konuştu.

Sigorta Haftası panellerle devam ediyor

Sigorta Haftası’nda günün ikinci paneli “COVID-19 ve Sonrası Sigortacılıkta Küresel Trendler ve Türkiye Perspektifi” başlığıyla gerçekleşti. TSB YK Lider Yardımcısı ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, Bupa Acıbadem Sigorta İdare Heyeti Lideri Gökhan Gürcan ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun yer aldığı panelde COVID-19’un ferdî sıhhat konusundaki farkındalığı artırdığına vurgu yapıldı. Sıhhat sigortalarının COVID-19 üzere salgın periyotlarında değerli bir önlem ögesi olduğuna dikkat çekildi.

10. Sigorta Haftası 2 ve 4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek panellerle devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı