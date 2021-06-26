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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 26 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Onur Hareketi Lideri Yaşar Aydın, Türkiye’nin dört bir yanında gönülleri fethetti.

Onur Hareketi Lideri Yaşar Aydın, Türkiye’nin dört bir yanında gönülleri fethetti.

Onur Hareketi Başkanı Yaşar Aydın, durmadan ve yorulmadan kent şehir gezmeye, vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni karış karış gezen Aydın’a ilgi de o derece büyük oldu. Güneydoğu Gezisi ile siyasi istikrarlar altüst oldu desek yeridir.

Güneydoğu’nun çabucak hemen her noktasına ulaşan, bölge halkının gönlünü fetheden Yaşar Aydın’ın cumhurbaşkanlığı artık kendi kararı değil, Anadolu halkının umudu olarak, doğal bir mecburilik diyebiliriz. Zira Aydın, yaptıkları ziyaretlerle, iktidar ve muhalefete olan halkın bakış açısıyla, bıkkınlığıyla kitlelerin yeni ümidi olmayı başardı.

Yaşar Aydın artık milyonların gönlündeki cumhurbaşkanı oldu.

Gittiği her vilayette, gördüğü her ilçede alkış ve dualarla karşılanan Onur İttifakı Başkanı Yaşar Aydın, “aranan, özlenen, beklenen” önder sıfatını üzerine almayı hak etti. Bugüne kadar ziyaret ettiği her yerde, gencinden yaşlısına, bayanından erkeğine, öğrencisine, çalışanına, işsizine, iş bulmaktan umudunu kesene kadar her kısmın işaret ettiği tek isim olmayı başaran Yaşar Aydın, yüreği, konuşması, samimiyeti ve cana yakınlığı ile beklenen önder olmayı başardı. Bilhassa Güneydoğu bölgesinin bereketli topraklarında yaşayan ve acılarla yoğrulan vatandaşlar Yaşar Aydın’a tam not vererek, kurtuluşu Aydın’da gördüklerini belirtti.

Kulaktan kulağa yayılma etabını geçerek artık bilinen bu gerçeğin Tüm Türkiye’yi Anadolu’nun dört bir yanını sarması da artık an sıkıntısı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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