OPET ve Cem Yılmaz’dan Milli Takıma moral gecesi “Güle güle Gidin, Güle Güle Gelin”

EURO 2020 için 18 Mayıs’tan bu yana Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta kamp yapan A Ulusal Futbol Grubu, dün akşam çalışmalarına kısa bir mola verip OPET’in sürpriz tertibiyle marka yüzü Cem Yılmaz’ın sahne gösterisini izledi. OPET ve Cem Yılmaz “Güle güle gidin, güle güle gelin” sloganı ile EURO 2020’de Milliler’e muvaffakiyetler diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Resmi Akaryakıt Tedarikçisi OPET, UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolundaki Ulusal Takım’a marka yüzü Cem Yılmaz ile birlikte “Güle güle Gidin, Güle Güle Gelin” konseptli bir moral gösterisi düzenledi. A Ulusal Grup teknik heyeti, futbolcular, işçi ve otelde bulunan aileleri ekibin bir müddettir kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta düzenlenen aktiflikte Cem Yılmaz’ın esprileriyle keyifli anlar yaşadı. Cem Yılmaz ve OPET, “Güle güle gidin, güle güle gelin” sloganı ile EURO 2020’de muvaffakiyetler dilerken, Yılmaz’ın sahne performansı kadro tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin bitiminde ise A Ulusal Ekip Teknik Yöneticisi Şenol Güneş, grup kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz’a imzalı Ulusal Kadro forması armağan etti.

OPET’in marka yüzü Cem Yılmaz, OPET olmaya öykünen ve bir taraftan da OPET’i kendine rakip gören Farketmez Petrol’ün sahibi Faruk Etmez rolünde serinin devam sinemaları ile pek yakında tekrar ekranlarda olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı