OPET’te alışverişler mavi çip ile kazanca dönüşüyor

OPET, 2005 yılında hayata geçirdiği Opet Kart programını “Mavi Program” adı ile yeniledi. “Mavi Program” kapsamında OPET müşterileri akaryakıt ve market alışverişlerinin yanı sıra mobil işlemlerinde ve araç yıkama ünitelerinde de mavi çip kazanıyor. OPET müşterileri her mavi çiple farklı bir ayrıcalık yaşıyor.

OPET, dijitalizasyon çalışmaları ve yenilikçi bakış açısı doğrultusunda müşteri memnuniyetinde mükemmellik hedefiyle 2005 yılından bu yana sürdürdüğü Opet Kart Programı’nı “Mavi Program” adı ile yeniledi. Müşterilerinin OPET istasyonlarında ayrıcalıklı hissetmesini amaçlayan OPET, Mavi Program ile fark yaratan uygulamalara imza atmaya devam ediyor. OPET, program kapsamında akaryakıt alımları dışında Ultramarket, araç yıkama üniteleri UltraTemiz ve mobil işlemler başta olmak üzere müşterilerine mavi çip kazandırıyor. OPET müşterileri, her 3 aylık dönemde biriktirdikleri mavi çip miktarına göre Temel, Full ve Ultra üyeliklerden birine dahil olarak ayrıcalıklar dünyasına giriş yapıyor.

ISTASYONDA, YOLDA, HAYATTA…

Mavi Program kapsamında müşteriler, dahil oldukları üyeliğe göre kendilerine sunulan “İstasyonda”, “Yolda” ve “Hayatta” konseptleri altındaki ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. ‘İstasyonda’ başlığı altında akaryakıt, market ve yan ürünler özelinde, ’Yolda’ başlığında sigorta, kasko ve araç temizliğine özel, ‘Hayatta’ başlığında ise farklı kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri çerçevesinde kişiye özel faydalar sağlanıyor. Bunun için Mavi Program’a giriş yapılması ve “Ayrıcalıklar” sekmesindeki kategoriler altındaki kampanya detaylarının takip edilmesi gerekiyor. Mavi Çip, akaryakıt işlemlerinde alınan litreye ve ürün çeşidine göre farklılaşıyor. Mavi Program üyelerine; “Bana Özel Ayrıcalıklar”, “Aracıma Özel Ayrıcalıklar” ve “Kendi Kampanyanı Kendin Yarat” seçeneklerinde yer alan kampanyalarla her alışverişlerinde puan kazanma ve indirimlerden yararlanma imkanı sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı