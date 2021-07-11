OPPO A74 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

Türkiye’de üretilerek tüketicilerin beğenisine sunulan OPPO’nun A74 modeli şık tasarımı ve üstün oyun performansıyla öne çıkarken ‘Daima Sağlam, Sürekli Rahat’ sloganıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Dünyanın önde gelen önder akıllı eser markası OPPO, teknolojiyi daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanan A Serisi’nin yeni modeli A74’ü Türkiye’de üreterek tüketicilerle buluşturdu. Rahat bir tutuş sağlamak için 3D eğimli art kapağa sahip şık dizaynıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W süratli şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla ebediyen emniyetli, sürekli rahat bir kullanım vaat ediyor.

72 dakikada 100 şarj

Günümüzün süratli hayat temposunda OPPO A74, siz yavaşlamayın diye bütün gün yetecek bir güçle birlikte geliyor. Akıllı telefonun 5000mAh pili ve 33W süratli şarjı vaktinizden keyif almanıza olarak sağlıyor. OPPO A74’ün pili sadece 30 dakikalık bir mühlet içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere nazaran, sırf 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat vakit geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat görüntü izleyebilirsiniz.

Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Harika Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün sadece 5’inde bile 2,7 saat telefon görüşmesi ve 1,3 saat WhatsApp’ta yazışma imkanı tanıyor. Harika Güç Tasarruf Modu da geceleri sizin uyku alışkanlıklarınızı öğrenerek, akıllı telefonunuzu şarja takmasanız bile pilinizin yalnızca yüzde 2’sini harcıyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise OPPO A74’ün evvel yüzde 80’ini, uyanmanıza 1 saat kala ise kalanını şarj ederek akıllı telefonunuzu fazla ısınmaktan koruyor.

Dikdörtgen dizaynda üçlü kamera düzeneği

Geride dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve görüntüleri yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük detayları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. OPPO A74 modelinde çekeceğiniz fotoğraflardaki detayları belirginleştirmek için 15 farklı filtre bulunuyor. Bununla birlikte Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün kamerası, bitkileri, görüntüyü, yiyecek-içecekleri, güneşin doğuşu ya da batışı üzere farklı senaryoları otomatik olarak tanıyarak çekimin kalitesini yükseltiyor ve otomatik olarak parlaklığı artırıyor. Düşük ışığın olduğu ortamlarda ise Gece Modu özelliği fotoğraflarda başarılı sonuçlar veriyor.

Akıllı telefonun 16MP çözünürlüğe sahip ön kamerası da doğal güzelliğinizi, ortamdaki en uygun renk tonlarını belirleyerek ön plana çıkaran Yapay Zeka Güzelleştirme Modu ile birlikte geliyor. Böylece fotoğraflarda cilt dokusu bozulmuyor ve kusurlar otomatik olarak gideriliyor.

OPPO A74, başarılı fotoğraf özelliklerinin yanı sıra Görüntü Sabitleme üzere üstün görüntü özellikleri de sunuyor. Oluşturduğunuz görüntüleri toplumsal medyanızda paylaşmadan evvel Soloop uygulaması ile bir klip haline getirebilirsiniz.

Hep aydınlık ekran

Ultra yüksek çözünürlüklü bir AMOLED ekrana sahip OPPO A74, tüm konforu sunmanın yanı sıra aydınlık ekranıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Akıllı telefonda oyun oynarken ya da görüntü izlerken gelişmiş görüntüleme özelliği gün boyunca gözlerinizin yorulmamasını sağlıyor. Yapay Zeka Akıllı Art Aydınlatma, ekran ışığını kısıp açtığınız vakitleri öğrenerek art plan ışığını otomatik olarak sizin şahsî tercihlerinize nazaran ayarlıyor. Akıllı telefonunuzu ne kadar çok kullanırsanız o da ekran parlaklığını en rahat edeceğiniz optimum bir seviyede ayarlama işlevini o kadar uygun yerine getiriyor ve böylelikle gözleriniz yorulmuyor.

Ferdî güvenliğinizi koruyor

OPPO A74’te yer alan Uygulama Kilidi ile akıllı telefonunuzu birine vermeniz gerektiğinde ya da uygulamalarınıza oburlarının erişmesini istemediğiniz durumlarda şifre muhafazasına alabiliyorsunuz. Oburlarının bu belgelere erişimini engellerken, OPPO’nun Özel Kasası’yla özel fotoğraflarınızı, görüntülerinizi ve dokümanlarınızı saklayabiliyorsunuz.

Şayet fizikî güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa OPPO A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna arka arda beş sefer basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için süratle çizgi buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, evvelden belirlenmiş acil durum ayrıntılarını görebiliyor ve akıllı telefonu davet aygıtına dönüştürebiliyorsunuz.

En verimli oyun tecrübesi

Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A74, taşınabilir oyunlarda da kesintisiz bir tecrübe sağlıyor. Yüksek seviyede performans sunan işlemci, oyun ilerledikçe akıllı telefonun yavaşlamasına müsaade vermiyor. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ise daha pak bir imaj sunarken, ekrandaki bütün detayları yakalayarak hiçbir aksiyonu kaçırmamanıza imkan sağlıyor. Oyunların performansını ve akıcılığını artıran HyperBoost özelliği ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu misyon yapabiliyorsunuz. Böylelikle refleksleriniz daha çabuk sonuç veriyor ve rekabetlerde bir adım öne geçiyorsunuz.

Dikkatinizi dağıtacak şeyleri engellemeyi tercih edenlerdenseniz, Oyun Odak Modu’na sahip olan OPPO A74 duyuruları ve gelen davetleri filtreden geçirerek sizin büsbütün oyuna odaklanmanızı kolaylaştırıyor. Ya da kıymetli bir bildiri bekliyorsanız Süratli Kullanıcı Bildirimleri özelliği seçilmiş uygulamalardan gelen kritik duyuruları oyun ekranınızdan geçiriyor.

OPPO A74 Teknik Özellikleri

A74 Ekran 6.43 inç AMOLED ekran Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 İşlemci Qualcomm Snapdragon 662 Bellek 4 GB Dahili Depolama 128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart Kamera 48 MP Ana Kamera 2 MP Makro Kamera 2 MP Derinlik Kamera Ön Kamera 16 MP Pil 5000 mAh, 33W Süratli Şarj İşletim Sistemi Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 Uzunluk x En x Kalınlık 160.3 mm x 73.8 mm x 7.95 mm Tartı 175g Renk Prizma Siyahı, Gece Mavisi Tavsiye Edilen Satış Fiyatı KDV dahil 3.499 TL

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı