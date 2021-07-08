OPPO, CVPR 2021’den 12 ödül aldı

OPPO’yu müsabakada, geçtiğimiz yıl, Araştırma Enstitüsü dâhilinde en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek üzere kurulan Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı temsil etti. Yapay zeka algoritmalarının optimizasyonu ve eğitimi yoluyla, grupların çalışmaları OPPO’nun yapay zeka yeteneklerini ve bu teknolojinin insanlara daha düzgün hizmet verme yeteneğini güçlendirmeye devam ediyor.

OPPO Akıllı Algılama Ünitesi Baş Mühendisi Eric Guo, müsabaka ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yarışmanın Perceptual Extreme Super-Resolution kategorisinde bulanık manzaraların görünümünü keskinleştirebilen teknolojimizle birincilik mükafatı almıştık. Bu yıl da yarışta harikulâde sonuçlar elde ettiğimiz için çok memnunuz. Ödül kazandığımız Multi-Agent Behavior, AVA-Kinetics ve 2D İmajlardan 3D Yüz Tanımlama teknolojileri, davranış algılama, uzay ve vakit içinde insan hareketlerinin lokalizasyonu ve yüz algılama dahil olmak üzere bilgisayarla görmenin daha karmaşık ve gelişmiş alanlarını kapsıyor. Tüm bu teknolojiler üretim, mesken, ofis, fotoğrafçılık, sıhhat ve mobilite üzere çok çeşitli senaryolarda kullanılabiliyor. OPPO olarak, yapay zekanın insanlara daha âlâ hizmet vermesini sağlamayı, beraberinde kullanıcılara daha akıllı ve kullanışlı tecrübeler sunmayı amaçlıyoruz.”dedi.

OPPO, bir yapay zeka modelinin hayvanlar ve beşerler ortasındaki karmaşık etkileşimleri manaya, tanımlama ve varsayım etme yeteneğini kıymetlendiren, yarışın Multi-Agent Behavior kategorisinde 11 mükafatın ortasında 3 mükafatın sahibi oldu. Learning New Behavior kategorisinde birincilik, Classical Classification’da ikincilik ve Annotation Style Transfer’de üçüncülük mükafatını kazandı.

OPPO yapay zekanın insanları manaya yeteneğini geliştiriyor

‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ misyonuyla insan odaklı yapay zeka alanında yetenekler geliştiren OPPO, 2D İmajlardan 3D Yüz Tanımlama teknolojisinde kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla, 3D yüz biçimlerini yaklaşık 1 mm’lik bir kusurla tekrar oluşturmayı başardı ve ana endeks puanı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. OPPO’nun yüz tanımlama algoritması, saniyede 30 defa 635 temel özellik noktasını tanımlayabiliyor. Gelecekte bu algoritma, güzelleştirme filtrelerinin daha gerçekçi ve şahsileştirilmiş görünmesini sağlayan 3D özellik tanıma ile portre görüntü teknolojisinin gelişimini destekleyecek ve toplumsal platformlarda daha güçlü ve daha kusursuz artırılmış gerçeklik filtrelerine müsaade verecek.

Uzay ve vakti anlayan yapay zeka

OPPO’nun yapay zeka yetenekleri, uzayda ve vakitte insan hareketlerini tanıyabilecekleri etaba geldi. Müsabakanın SoccerNet kategorisinde OPPO, hem Action Spotting hem de Replay Grounding vazifelerinde ikinci sırada yer aldı. Vazifenin maksadı, bir futbol maçı görüntüsünde kuralların karmaşıklığı nedeniyle anlaşılması sıkıntı olan ofsayt ve kırmızı kart ihlali üzere bir düzineden fazla aksiyonu tanımlayabilmek için algoritmaların yeteneklerini değerlendirebilmekti. Gelecekte bu yapay zeka yetenekleri, futbolseverler için teknik maç tahlilleri yapmak ve akıllı telefonlarındaki görüntüleri tahlil ederek bir kullanıcının hayatından kıymetli anları, haftalık öne çıkan klipler üzere otomatik olarak oluşturmak için de kullanılabilir.

MMact Challenge’da hem Cross-Modal Action Recognition hem de Cross-Model Action Temporal Localization vazifelerinde ikinci sırada yer alan OPPO’nun güçlü yapay zeka algoritması, sadece görsel dataları kullanarak bir görüntüdeki konuşma, çömelme ve yürüme üzere ondan fazla aksiyon çeşidini hakikat bir halde tanıyabiliyor. Bu teknoloji gelecekte akıllı meskenlerde çocuklara, evcil hayvanlara yahut yaşlılara daha yeterli bakma yeteneği de dahil olmak üzere pek çok yarar sağlayabilir. Örneğin bir bebek yahut bir çocuk, potansiyel olarak tehlikeli olabilecek hareketler sergilediği anda diğer bir odadaki ebeveynleri uyarabilir.

OPPO ayrıyeten, sanayinin hem uzay hem de vakit bilgilerini içeren birinci data setini kullanan AVA-Kinetics Challenge’da üçüncülük elde etti. AVA-Kinetics algoritması, sadece görüntüdeki bireylerin çeşitli davranışlarını yanlışsız bir formda belirlemekle kalmıyor, birebir vakitte vakitlerini ve pozisyonlarını da not ediyor. Sonuç olarak, OPPO’nun yapay zeka teknolojisi yalnızca ne yaptığınızı değil, tıpkı vakitte nerede ve ne vakit yaptığınızı da anlıyor.

OPPO, yapay zeka teknolojisinin sonlarını keşfetmeye devam ediyor

Bu yılki CVPR’de OPPO, müsabakanın LOVEU (Long-form Görüntü Understanding) kategorisinde 2 üçüncülük mükafatı alarak daha ileri akademik zorluklarda yeni bir muvaffakiyet elde etti. LOVEU yarışı, içeriği anlamak için yapay zeka teknolojisini gerektiriyor. Çeşitli içerikler göz önüne alındığında yarışın bu kategorisi, yapay zeka algoritmalarının daha genelleştirilmiş durumlara uygulanabilmesi için büyük değer teşkil ediyor. Gelecekte, bu teknoloji, görüntü işlemede yüz algılama ve davranış tanıma üzere öteki yapay zeka misyonlarında yaygın olarak kullanılma potansiyeline sahip olacak.

2D imgeye dayalı olarak 3D derinlik üretebildiği teknolojisini gösteren OPPO ABD Araştırma Merkezi, Dense Depth for Autonomous Driving Müsabakası’na katılarak ikinci oldu ve Yenilik Ödülü’nü konutuna götürdü. Orjinal imgelerden derinlik bilgisi almak için derin öğrenme modellerini kullanan bu teknoloji, gelecekte daha âlâ iç ve dış yer navigasyon tecrübeleri sunmak için ToF üzere derinlik sensörlerinin yerini alabilir.

Hibya Haber Ajansı